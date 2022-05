Památná bitka. Teď jsou hokejisté Houdek a Piskáček spolu v Plzni

Ta skončila otřesem mozku sparťanského beka, který poté zůstal dlouhé týdny mimo hru.

Pokud ovšem čekáte, že mezi těmihle tvrďáky od té doby panuje nevraživost, budete překvapení. Po necelých třech letech se Houdek s Piskáčkem scházejí v jednom týmu, pro příští sezonu je angažovala právě Plzeň. Klubový odchovanec Houdek se vrací po roce v prvoligové Porubě, zkušeného Piskáčka klub získal z Českých Budějovic.

A minulost nezůstala pod dekou. „Byla to prostě bitka, což se stává, žádná zákeřnost. Nikdy jsem mu to neměl za zlé. Když jsme se pak potkali, v pohodě jsme si podali ruku a řešili vše normálně. I když chvíli trvalo, než jsem se vrátil na led, nic mu nevyčítám,“ popisuje dvaatřicetiletý kladenský rodák Piskáček na webu HC Škoda.

Přitom Houdek schytal pořádnou mediální masáž, hned zapadl do kolonky jednoduchého bitkaře. „Honza byl ten, kdo souboj odnesl. Přesto byl jediný, kdo se mě zastal a řekl, že to byla férová bitka. Nepustil se do lynče jako ostatní,“ oceňuje jednadvacetiletý Houdek.

Zatímco sám se v extralize teprve touží trvale usídlit, jeho starší parťák už nejvyšší soutěž brázdí přes deset let. Spojuje je však řízný styl hry, důraz a tvrdost. „Nikomu nenechám ani centimetr ledu zadarmo,“ slibuje po přesunu do Plzně Piskáček. „Jsem poctivý obránce, hraji tvrdě a důrazně. Na tom mám postavenou celou kariéru a nebudu na sobě nic měnit.“

Piskáček podepsal dvouletou smlouvu, Houdek jednoroční kontrakt. „Vracím se nadšený a hladový po tom ukázat, co jsem se naučil. Chci, aby bylo vidět, o co jsem silnější, o co jsem lepší,“ hlásí 191 centimetrů vysoký Houdek.