Incident? Vždy si někdo myslí své, říká o zámořské kauze plzeňská posila Hrabík

Škoda se po konci uplynulé sezony rozhodla vydat novým směrem: k technickému stylu hry by ráda přidala důraz, který jí v posledních letech zoufale scházel. Hrabík by měl být dílkem perfektně zapadajícím do rodící se skládačky.

V Plzni jste krátce. Jak na vás stihla zapůsobit?

Zatím je to paráda. Příprava je náročná, ale to je v tomhle ročním období třeba, abychom z toho pak mohli těžit.

Už jste si stihl znovu zvyknout na Česko?

Je to trošku změna. Nějakou dobu jsem působil v Americe, ale Plzeň beru jako krok dopředu. Maká se tady možná víc než tam. Zatím si českou kabinu užívám, jsem spokojený. Jsem původně z Prahy, mám to domů necelou hodinku, což je paráda. Můžu trávit víc času s rodinou. Jsou mi blíž, snažím se toho využívat co nejvíc.

Americký styl stravování vám nechybí?

To vůbec. Musím říct, že Ameriku jsem si užil, ale život mám radši tady. Až jednou skončím s hokejem, tak bych chtěl zůstat bydlet v Česku.

Boj o NHL nevyšel, zápas v nejprestižnější soutěži jste si nezahrál.

Strávil jsem v zámoří necelých pět let. Člověk se snaží nekoukat moc daleko dopředu a podávat stoprocentní výkony. Nesmíte koukat doleva a doprava, ale přijmout roli. A buď se štěstěna přikloní, nebo ne. I na lidi musíte mít štěstí. Jsem rád, že jsem si to vyzkoušel. Neříkám, že je všem zámořským dnům konec. Jednou bych se chtěl třeba vrátit a zkusit to znova.

Byl jste někdy blízko povolání do hlavního mužstva San Jose?

Nejblíž jsem se cítil loni před Vánoci. Měl jsem na farmě hodně prostoru, cítil jsem se nejlíp. Myslel jsem si, že by po sezoně mohla přijít smlouva do NHL. Ale dopadlo to takhle...

... třicetizápasovým trestem za údajně rasistická gesta.

Bylo to takové nešťastné, už bych se k tomu nechtěl vracet. Trest už mám odpykaný. Ke konci sezony už jsem mohl i nastoupit, ale nepovedlo se to.

Musíte tuhle událost ještě často vysvětlovat?

Lidi kolem mě ví, jak to doopravdy bylo. Nic jim vysvětlovat nemusím. Ale snažím se to udávat na pravou míru. Vždycky bude někdo, kdo si bude myslet své.

Plzeň vám nabídla šanci.

Ozvala se přes agenta úplně jako první, pan Straka měl zájem. Já ani moc dlouho neváhal, rychle jsme se dohodli.

Zapadáte do nově nastavené filozofie: síla, důraz, bojovnost.

Kdyby se spojila výška a váha, tak budu patřit k největším. Ale musím říct, že kluci, co přišli, jsou všichni urostlí. Mají kila.

Co očekáváte od extraligy?

Musím říct, že dlouho jsem se takhle na ligu netěšil. V Americe člověk nikdy neví. Nechci říkat, že tu mám něco jistého, ale na extraligu se těším. Poslední zápas jsem hrál v lednu, to už je dlouhá doba.

Tušíte, jakou dostanete roli? Už se s vámi trenéři bavili?

To se uvidí až na ledě. Každopádně si ale chci i sem přenést návyky ze zámoří.