Plzeň se chystá na led. Nový kapitán? Představu máme, říká Baďouček

„I když letos nebyla Šumava, během dvou soustředění v Plzni jsem od kluků zaslechl, že prý zlatá Železná Ruda. Kluci toho mají za sebou opravdu dost a pevně věřím, že jsme dobře připraveni nastoupit na led,“ dodal šedesátiletý kouč.

V pondělí už se mu s kolegou Milošem Říhou bude hlásit kompletní tým. Včetně Mertla, Kodýtka, Zámorského a cizinecké legie ve složení Blomstrand, Bitten, Rekonen, kteří měli dosud individuální přípravu.

„Byli jsme s nimi v kontaktu. Od kondičního kouče Honzy Snopka měli i nějaké plány, co mají splnit. Věřím, že přijdou dobře nachystaní. Petr Kodýtek to zkusil poprvé, ale je to dříč, o něj se vůbec nebojím. I Mertlík (Mertl) dorazil vždy velmi dobře připravený. A také od zahraničních kluků očekávám, že ke všemu přistoupili tak, jak je potřeba,“ konstatoval Baďouček.

Příští úterý čeká hráče tradiční wingate test, od čtvrtka do soboty pak hráči vyrazí na vodu. „Sjedeme Berounku, zvolili jsme takovou teambuildingovou akci. Od dalšího týdne už začne opravdu ostrá příprava na ledě,“ řekl Baďouček.

Po odchodu obránce Jakuba Kindla hledá Škoda také nového kapitána. A letos jej s největší pravděpodobností určí právě trenérský štáb. „Nějakou představu máme, ale tu si zatím nechám pro sebe.“

Zajímavé bude také sledovat, jak trenéři provedou úvodní „nástřel“ jednotlivých formací. Plzeň prošla velkou obměnou, v kabině se objevilo hned devět nových či staronových tváří.

„Bylo to trochu složitější, ale první představu máme. Vše se ovšem bude odvíjet od tréninků a následně přípravných zápasů. Máme čas. Uvidíme, jak budou hlavně noví kluci na ledě vypadat, podle toho budeme sestavu tvořit a případně měnit,“ sdělil trenér.

Škoda má v plánu osm přípravných zápasů, ten první bude 11. srpna proti Šumperku. Na začátku září tým zamíří na turnaj do italského Bolzana. „Měli jsme ještě jednu možnost vyrazit do zahraničí, ta padla. Ale Bolzano je dobrá volba, zahraniční konfrontace je vždy přínosná,“ doplnil Baďouček. (es)