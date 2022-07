Výborné statistiky z minulé sezony? Je to výzva i tlak, říká Schleiss

„Vím, že jsem si na sebe upletl bič. Před další sezonou mám respekt, je to výzva a je to také tlak,“ pousmál se 27letý Schleiss.

Minulý pátek s týmem Škody zakončil suchou část letní přípravy, po týdnu volna už v neděli se spoluhráči poprvé vyjede na led.

Bude se čekat, že na ty povedené statistiky navážete, že?

A proto mám z další sezony respekt. Stojím nohama na zemi. Furt musíte být pokorný, tvrdě pracovat. Zároveň se nechci svazovat. Buď to půjde, nebo budu makat dál a věřit, že to přijde později.

Když to půjde, dáte si osobní cíl být bodově ještě úspěšnější?

Takhle to vůbec neřeším. I loni jsem úplně vypnul, nekoukal se na nic okolo. Prostě jsem šel hrát a makat. Pomohlo to. Když to člověk moc řeší, pak se hlava blokne a většinou to není ku prospěchu.

Start sezony je ještě daleko, ale suchá část přípravy už je za vámi. Jaká byla?

Těžká. A jiná než v minulých letech, jinak rozfázovaná. Jeli jsme tři dny, volno, pak zase dva dny. Mělo to jiný spád, makali jsme pravidelně i o sobotách, což bylo složitější pro kluky, kteří jsou odjinud.

I na dvě týdenní soustředění jste místo tradiční cesty na Šumavu zůstali v Plzni.

Zlatá sjezdovka, do které jsme v Železné Rudě běhali! Soustředění na Šumavě mi vlastně přišlo snazší. Na Homolku na Slovanech, tam teď asi nikdo z nás nepůjde dlouho ani na procházku. (úsměv)

Kopec v plzeňském parku, do kterého jste běhali se zátěžovými vestami...

A hlavně kopec, který se láme nahoru dolů. A na konci je takový převis, který mi hodně vadil. Jsme rádi, že to skončilo a odfrkneme si.

Stihnete teď alespoň krátkou dovolenou?

Asi ne, maximálně někde poblíž. Spíš si odpočinu mentálně a od činek. Na dovolené už jsem byl, po sezoně jsme měli nezvykle dlouhé volno. Teď už se budeme udržovat. A navíc mám v úterý v Plzni zubaře, čeká mě nějaké trhání...

I v tom byl režim přípravy jiný. Obvykle jste před nástupem na led měli alespoň dva týdny volna.

Takhle mi to přijde lepší. Dřív jsme stejně dostali plány a dovolenou jeli aktivně. Týden teď úplně stačí.

Do týmu přišlo hodně nových hráčů, jak zapadli?

Bez problémů. Kluci jsou super, všichni makali, nikdo neremcá. Ono se to asi říká všude, že parta je v pohodě, ale mám z toho tady zatím opravdu dobrý pocit.

Nemizí zároveň trochu pevné plzeňské jádro?

Nemyslím si. Ono se to průběžně točí. Když jsem začínal, byl tu Martin (Straka), Krtek (Kratěna), Kovi (Kovář). Pak zase Lvíček (Lev). Postupně odešli, ale přišli z juniorky další, kteří to převzali. A tak to jde pořád. Vždycky je tu pět šest kluků, kteří domácí jádro drží.

Jste u sebe blízko i v kabině?

Vlastně jo. Když odešli Bulda s Čerem (Bulíř s Čerešňákem), se kterými jsem loni seděl, hledal jsem alternativy. Tak jsem si k sobě přetáhl Kodyho s Kanim (Kodýtka s Kaňákem). Takže jsme vytvořili takový plzeňský roh.

Vzejde z něj i nový kapitán?

Starších a zkušených kluků je tu dost. Naproti sedí Honza Piskáček s Mertlíkem (Mertlem), od nich se ještě máme co učit. Zasáhnou, když bude třeba. Kapitán nemusí být Plzeňák. Jde o to, aby z něj čišel přirozený respekt.