Plzeň čekají fyzické testy a výlet na vodu. Finská posila vyrazí na fotbal

„Na fotbal se určitě půjdu podívat s rodinou. Dvě z mých dětí hrají za HJK Helsinky. Já osobně nevím, komu budu fandit, ale mé děti mají jasno“ okomentoval dnešní utkání Viktorie Plzeň v předkole Ligy mistrů rodák z Helsinek.

Škodovku čekají v tomto týdnu tři tréninky na ledě a fyzické testy. Poté se hráči odeberou společně na vodu.

„Je to forma teambuildingu, aby se hráči mezi sebou poznali. Máme tu nové hráče, hráče ze zahraničí a hráče, kteří měli individuální přípravu a do společné nezasáhli,“ prozradil hlavní trenér Miloš Říha.

Plzeňský kádr ještě není zcela uzavřený, přestože Plzeň přivítala před touto sezonou devět posil.

„Máme v jednání ještě jednu posilu do ofenzivy. Myslím si, že Tomáš Vlasák naznačoval už během letní přípravy, že budeme hledat další hráče. Snažíme se přivést koncového útočníka. Věříme tomu, že se to dotáhne v nejbližších dnech, ale nerad bych to zakřikl,“ řekl.

V pondělí 1. srpna se sejdou všichni hráči a začnou se chystat na první přípravný zápas, který odehraje Škodovka 11. srpna na domácím ledě proti Drakům ze Šumperka.

„Nástřel sestavy máme v hlavách. Vždy máte nějaké představy, ale ty se v průběhu času mění.“ doplnil trenér Říha.

Plzeň čeká v srpnu celkem pět přípravných duelů předtím, než se na začátku září představí na víkendovém turnaji v italském Bolzanu.

Generálkou před startem Tipsport extraligy bude zápas proti Mladé Boleslavi. Prvním soupeřem v novém ročníku bude Olomouc, která přijede do Plzně 16. září.