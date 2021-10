Musím říct, že si to užívám, hlásí nejlepší střelec extraligy Říčka

„Musím říct, že si to užívám. Zatím mi to lepí, mám vedle sebe skvělé spoluhráče, trenéři mi věří a jsem rád, že můžu týmu takhle pomáhat,“ liboval si Říčka po posledním utkání v Třinci, odkud Dynamo v pátek odvezlo dva body za výhru 3:2 po nájezdech.



Bombarďák Říčka se v základní hrací době prosadil dvakrát, dohromady už jedenáctkrát ve čtrnácti utkáních. „Byly to takové šťastné góly, ale i ty se počítají,“ řekl Říčka.

První trefa přišla v jedenácté minutě, kdy Říčka za Mazance usměrnil puk bruslí, o čtyři minuty později zase střelou z brankoviště trefil holeň bránícího hráče. Rozhodčí mu přitom původně ani jeden gól nepřipsali.

„Říkal jsem, že asi budu muset dát ještě třetí, aby se konečně zkusili trefit,“ vtipkoval Říčka. „U trestné lavice jsem pak ještě reklamoval asistenci pro spoluhráče, která byla také špatně,“ dodal.



Zápas na třineckém ledě pro Říčku mohl znamenat osobní souboj s dalším strojem na góly útočníkem Martinem Růžičkou. Ten však proti Dynamu vyšel naprázdno, a Říčka se tak do čela ligových střelců vydrápal právě přes něj.

„Vůbec jsem to ale nebral jako nějaký náš souboj. Četl jsem, že měl Martin nedávno nějaké jubileum (jako pátý hráč v klubové historii odehrál za Třinec více než 500 zápasů), ke kterému mu gratuluji, ale my jsme přijeli pro body,“ neporovnával Říčka.

Dynamo mohlo z Třince klidně odvézt všechny tři, ještě čtvrt hodiny před koncem vedlo 2:1. Pak ale od modré nahodil puk slovenský zadák Martin Marinčin a gólmanovi Milanu Kloučkovi nezbylo než rozhodit rukama a „lovit“.

„Když jsme šli podruhé do vedení, tak už jsem věřil, že to udržíme. Před vyrovnáním jsme docela dobře bránili, ale před naší brankou byl docela velký provoz a nějak to tam propadlo. Škoda,“ mrzelo Říčku. „Třinec nás možná i malinko přetlačil, vyrovnal, ale jsme rádi, že máme ty dva body,“ dodal.

Po hluchém prodloužení o nich v desáté sérii nájezdů rozhodl útočník Patrik Poulíček. „Některé ty nájezdy byly krásné, ale kredit bych v nich dal hlavně gólmanům,“ uvažoval Říčka.

Utkání v Třinci si užil ještě z jednoho důvodu. Z rodného Havířova je to do pohraničního města jen půlhodinka autem.

„Měl jsem na zápase hodně kamarádů a známých. Dorazila i rodina, jsem moc rád, že mi to před všemi takhle vyšlo,“ pochvaloval si.

Už před startem druhé extraligové čtvrtiny začíná Říčka atakovat své dosavadní střelecké maximum ze sezony 2015/2016, kdy ještě v dresu Zlína v základní části soupeřům „nasypal“ osmnáct branek, v aktuálním rozjetém ročníku mu v tom nebrání častá fluktuace spoluhráčů v jeho útočné formaci. Sotva se do ní vrátil uzdravený centr Ondřej Roman, vypadl zase křídelník David Cienciala.

„To se stalo ráno v den utkání. Nakonec s námi neodjel ani obránce Honza Košťálek, takže jsme byli trochu oslabení a na poslední chvíli jsme museli trochu měnit sestavu, ale hráli jsme dobře,“ chválil Říčka. Ve středu nastoupí proti Spartě.