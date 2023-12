Čekal jsem ten návrat do Třince lehčí, připouští Pánik. Zvykal si na systémy

V tomto ročníku extraligy zatím odehrál 22 utkání, v nichž dal osm gólů a u šesti asistoval.

„Moc se nedívám na individuální statistiky. Spíše mě těší, že jsme na předních příčkách tabulky a hrajeme dobře,“ uvedl Pánik.

Minule proti Kladnu poprvé v extralize vstřelil dva góly v jednom utkání. Premiérově se mezi českou elitou trefil rovněž proti kladenskému celku – v pondělí tomu bude rovných 15 let...

„Hm,“ zamyslel se. „Když si tak vybavuju, byl to gól mezi nohy (brankáři Kopřivovi). Určitě jsme hráli u nich.“

Třinečtí tehdy v Kladně prohráli 3:4 na nájezdy a Pánik nastoupil ve čtvrtém útoku s Hamplem a Steberem. Tentokrát Oceláři zvítězili 4:3 v prodloužení.

Richard Pánik před odchodem do zámoří nastoupil za Oceláře v nejvyšší české soutěži do 25 zápasů, v nichž si připsal jeden gól a jednu asistenci. Ten počet duelů by mohl dorovnat během nadcházejících osmi dnů, kdy Třinečtí odehrají další tři zápasy doma. Už v pátek hostí od 17.00 České Budějovice, v neděli od 15.00 Pardubice a 8. prosince Kometu Brno.

„Vyšlo to dobře, že teď před reprezentační pauzou hrajeme pětkrát doma,“ prohlásil Pánik. „Měli jsme toho i s účastí v Lize mistrů hodně. Po tom cestování nám přišla tato domácí série vhod.“ Třinečtí drží sérii patnácti střetnutí, v nichž bodovali. Leč v minulých pěti zápasech vždy prohrávali. Čím to je, že se jim nedaří zachytit začátky zápasů?

„Možná není naše hlava nastavená na ten úvod, těžko říct. Nedokážu ani říct, zda to bylo nějakými chybami,“ odpověděl útočník. „Určitě to není ideální.“

Je aspoň pro mužstvo pozitivní, že dokáže nepříznivý stav otáčet?

Slovenský útočník Richard Pánik na tréninku Třince, který v létě posílil.

„Ano, to ukazuje na charakter týmu. Když hrajeme, co máme, jsme velmi nebezpeční. To se potvrdilo, umíme zvrátit zápasy.“ V předešlých dvou duelech s Karlovými Vary (3:1) a Kladnem se to Ocelářům podařilo i bez opor Martina Růžičky, Marka Daňa a Libora Hudáčka, kteří jsou na marodce.

„Kluci, co přišli a hrají místo nich, odvádějí skvělou práci. Hrajeme týmově, což se zrcadlí na výsledcích,“ podotkl Pánik.

Třinečtí se proti Kladnu navíc i bez tří střelců prosadili také v přesilovkách, z nichž dali tři góly.

„Ty to utkání rozhodly, přestože jsme je neměli secvičené. Ale jsme dost chytří na to, abychom ve speciálních formacích nějak zaimprovizovali, což se i ukázalo,“ podotkl Richard Pánik.