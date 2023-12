ONLINE: Třinec hraje o další body do série, Litvínov nastoupí na Kladně

Třetí Oceláři rozhodně nemají jednoduchý úkol. Také Motoru se v poslední době daří. Z posledních pěti klání čtyři vyhrál a v případě dalšího úspěchu se z osmého místa dostane opět na dostřel příček zajišťujících přímý postup do čtvrtfinále.

Nutno dodat, že Jihočechům se příliš nevede na stadionech soupeřů, kde dosud během sezony nasbírali pouhých deset bodů z deseti střetnutí.

Stejně jako Litvínov, který venku odehrál ještě jednu partii navíc. Horší bilanci než Severočeši mají už jen Olomouc a Mladá Boleslav.

„Nevím, jak si to vysvětlit. Doma jsme silní, ale musíme nějaké body sbírat i venku. Zatím se nám to nedaří, musíme to zlomit,“ burcuje obránce Marek Baránek, jehož tým je doma pro změnu nejlepší v soutěži. Na Kladně dostane skvělou příležitost k nápravě. Rytíři na výhru čekají od 27. října. Od té doby získaly při osmi porážkách jen dva body.

Středočeši slavili poslední vítězství proti Olomouci, která přivítá Liberec. Hanáci po úterní prohře s Hradcem (3:5) přišli o šňůru tří výher. Teď je čekají Bílí Tygři, kteří po dvou zápasech s pěti inkasovanými brankami zlepšili práci v defenzivě a v týdnu přetlačili Vítkovice 2:1.

Zbylé klání proti sobě staví jedenáctou Plzeň a poslední Boleslav. Za Středočechy poprvé nastoupí slovenský útočník Filip Krivošík. Ač se Bruslaři herně postupně zlepšují a před třemi dny svedli s vedoucími Pardubicemi dlouho vyrovnaný duel, prohráli 1:4. Stejným poměrem padli také Indiáni, kteří hráli v Brně.

Kolo si už ve čtvrtek předehrála druhá Sparta, která zaváhala v Hradci (1:2). Duely Pardubic s Karlovými Vary a Vítkovic s Kometou jsou na programu až příští rok, ve středu 21. února.