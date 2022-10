Koblížek si chválí finské souputníky, pomáhají mu s adaptací na Kometu

S finským centrem Kimem Strömbergem si v minulé sezoně zahrál v jeho vlasti za tým KooKoo. V novém ročníku extraligy na to navazují pro změnu v Koblížkově domovině.

„S Kimem se mně hrálo dobře ve Finsku a trvá to i v Kometě. Je dobře, že ho mám u sebe, usnadnil mi to,“ říká ivančický rodák Koblížek.

Hned první gól Komety v sezoně zařídili oni dva. Po pár kolech tuhle „finskou letku“ doplnil ještě Tomi Sallinen, jeden zápas dokonce odehráli všichni tři v jedné formaci. Svůj dosud jediný gól v Kometě má Koblížek ze Sallinenovy asistence.

Těžko lze začít jinak než otázkou na to, jak vám tahle finská linka na Moravě ladí.

Všichni tři společně jsme měli jeden trénink a jeden zápas, hráli jsme celkem slušně. Myslím si, že jsme na jedné vlně, přemýšlíme o hokeji stejně. S Kimem hraju už druhou sezonu, tam je spolupráce zažitější.

Na ledě spolu mluvíte finsky?

S Kimem na sebe mluvíme anglicky, jsme tak naučení. Tomi ví, že umím finsky, zkouší to na mě víc ve finštině. Mně to problém nedělá, dokázal bych mu odpovídat finsky, ale zažitější mám angličtinu a na ledě není tolik času, aby člověk přemýšlel o tom, jakou řečí bude na koho volat. Ve většině případů Tomi začne finsky a já odpovím anglicky. (úsměv) Angličtinu musíme používat i proto, aby rozuměli i ostatní kluci.

Kim Strömberg (vlevo) slaví se svými spoluhráči.

Jste svým finským spoluhráčům průvodcem po Brně, když něco potřebují?

Oba jsem do města vzal, když přijeli. Ukázat restaurace, kde se dá najíst, obchody, kde nakupovat, základní věci. Kim je tady už delší čas a ví, jak se pohybovat. Tomi si zvyká. Oba mají svoje rodiny, tráví čas s nimi.

Když jste po začátku sezony zjistil, že má Kometu posílit i Sallinen, nevolal jste mu, aby vám dovezl něco, co vám v Brně z dlouhých let ve Finsku chybí?

Mám finskou přítelkyni a ona je zrovna na severu, takže co bychom postrádali, to je schopna dovézt. Létá tam celkem často, s tímto nemáme problémy.

Drží spolu kromě vás hráčů v týmu i vaše finská děvčata?

Jsou tady celkem čtyři, protože ještě Adam Zbořil má přítelkyni z Finska. Tomi je tady chvilku, tak si nejsem jistý, jestli už se s jeho partnerkou všechny potkaly, ale jinak ostatní jsou v kontaktu. Myslím, že i pro ně je to takhle jednodušší. Můžou se pobavit ve své mateřštině nebo se zabavit, když jsme někde na zápase.

Brankář Litvínova Šimon Zajíček zasahuje proti střele brněnského útočníka Radka Koblížka.

Chybí finské komunitě v Brně něco? Napadá mě například finský chléb.

Nevím, jak to mají ostatní, ale je pravda, že moje přítelkyně si na ty tmavé celozrnné chleby docela potrpí. Já si je dám taky, ale vydržím bez nich. Kdybych měl říct jednu věc, která tady chybí jí, tak řeknu právě tenhle chleba. Naštěstí, jak jsem už řekl, všechno se sem dá dovézt a snadno to vyřešit.

Co jste říkal na Strömbergův vstup do extraligy? Hned v prvním zápase z vaší nahrávky skóroval.

Pro něho to bylo super. Přišel do Česka, extraligu nikdy nehrál, vždycky je pro cizince dobré se hned chytit. Nějaké góly jsme spolu dali, což bude asi naše role v mančaftu, jak mu budeme pomáhat. Musíme pracovat dál, aby se nám dařilo. Jako celek dostáváme dost gólů, to je potřeba zlepšit.

Poměrně brzo se Strömberg vrátil na led po zlomenině prstu. Už je úplně v pořádku?

Asi hraje přes nějakou bolest. Na ledě to vyzkoušel, řekl, že se to dá zvládnout, a my jsme rádi, že je zase s námi.

Musí však překonávat i daleko těžší potíže, před začátkem sezony mu zemřel ve Finsku otec.

Nikdo dopředu neví, jak dlouho trvá takovou ztrátu zpracovat, než se stane. Je to těžké. Na druhou stranu Kim říkal, že mu hokej pomohl zapomínat. Že celé hokejové prostředí a kabina mu pomohly na bolest nemyslet. Ono to úplně nejde, ale aspoň trochu útěk to je. Klobouk dolů, jak to zvládá. Má to náročné, že je mimo domov, a vidíme, že i tak podává super výkony. Těžko se vžít do jeho situace.

Jak si vy osobně užíváte návrat do Komety?

Jsem rád, že jsem zpátky. Sešel jsem se znovu s klukama, s nimiž jsem hrával v komeťácké mládeži. Máme mezi sebou skvělou partu, moji rodiče jezdí na každý zápas, to je taky paráda. Už v létě jsem na každý z přípraváků potřeboval přes deset lístků, jaký byl v naší rodině zájem. Užívám si to a popravdě řečeno jsem rád i za to, že tady mám od začátku Kima. Nemusel jsem si zvykat úplně na všechno.

Poznáváte to, o čem se občas mluví, že Kometa kvůli tlaku v ní není pro každého?

Tlak je tady obrovský, v tom je pro mě rozdíl oproti Finsku. Tam jsem jako cizinec měl výhodu, že jsem nerozuměl zdaleka všemu, takže jsem nevnímal, o čem se mluví a píše. To cizinec neřeší, žije si ve své bublině. V Brně rozumím všemu, nejen na internetu, ale i co se řve na zimáku. I ta kultura fandění je trochu jiná.

V čem?

Ve Finsku, když se prohraje, tak se věří, že příště se vyhraje. V Kometě je po prohře automaticky nespokojenost. Rozumím tomu, protože Kometa je velký klub a poslední sezony nebyly ideální. Každý fanoušek čeká na to, až se bude zase dařit, a když to tak není, má právo si zařvat. Doufám, že takových zápasů, kdy se nedaří, bude co nejmíň.

Přečtete si pravidelně, co se o vás píše?

Člověk je každý den na internetu, na sociálních sítích a reakce na něho vyskočí, i když je nevyhledává. Ve Finsku jsem noviny nekupoval, a když jsem vyloženě nechtěl, tak jsem se v ničem nevrtal; hrajete hokej, děláte svoji práci a ostatní jde mimo vás. V Brně, cokoliv vidím, tomu rozumím.