Už jsem dědek, říkal Hrňa na 600. zápas za Třinec. Bučkův příchod neřeší

Pochvaloval si, že mohl hrát, byť hodně krátce: „Zápasy, pohyb hráčů a další věci nenatrénujete. Na ledě to je o dost rychlejší, než když to vidíte jen z tribuny.“

Jak se cítíte?

Dobře. Zítra si určitě ještě zabruslím a doufám, že budu připravený na úterý (Třinec od 17.00 hostí Olomouc).

Co pro vás bylo při návratu nejtěžší?

Rychlost, rozhlédnout se, kde není nějaký hokejista. Z ničeho nic mi tam třeba projeli dva hráči a koukal jsem, co tam dělají. Nejtěžší bylo dostat se do tempa.

V úvodu sezony se Třinci moc nedařilo. Je těžší být jenom divákem, když to týmu jde, anebo naopak?

Je to stejné. Když jste na tribuně, chcete týmu pomoct. A když se mu daří, chcete být u toho.

Čím jste utkání se Spartou ve třetí třetině zlomili?

Byly tam přesilovky. Kluci je trénují, první lajně to šlape, dává góly. To vedlo ke třem bodům.

Pomohlo vám, že Sparta ve třetí části střelecky odešla?

Nevím, jestli odešla. Měla tam vyložené šance, ale skákali jsme do jejich střel po hubě. Zvládli jsme to a udeřili v přesilovkách.

Při přesilovce jste svou ránou málem porazil brankáře hostů Josefa Kořenáře. Kam jste ho trefil?

Zdá se mi, že do hlavy. Pak mi říkal: Tys mě zabil (směje se). Škoda, jít puk o centimetr doleva nebo doprava, asi by do branky spadl.

Odehrál jste šestisté utkání za Oceláře. Co na to říkáte?

No, už jsem dědek (směje se). Je to fajn. Jen doufám, že mi bude držet zdraví a nějaké zápasy ještě přidám.

Co taková porce utkání znamená pro třineckého pokladníka, jímž jste vy?

Vypsal jsem už před zápasem větší prémii. A že jsem pokladník, tak jsem si částku určil sám.

Hodně se nyní řeší příchod slovenského útočníka Samuela Bučka, který neuspěl v ruském Nižněkamsku, do vašeho týmu.

My to neřešíme. Nevím, co bych k tomu řekl.

Sledujete, jaká kritika se na něj na sociálních sítích snáší za to, že šel před touto sezonou hrát do Ruska?

Nemám sociální sítě, takže to vůbec nesleduji.