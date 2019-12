Derby chceme zvládnout a odčinit Zlín, říká plzeňský Rob

Na to, že nastupuje většinou ve čtvrté formaci, úctyhodný počin. „Je to tím, že chodím na přesilovky, tam se ode mě body čekají. Jsem rád, že se nám v nich zatím daří,“ říkal Rob, čtyřiadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic, po svátečním duelu se Zlínem.

Jeho gól na 1:1 však nestačil, Plzeň podlehla Beranům 2:4.

Obě branky jste vstřelili právě z přesilových her. Přesto, dalo se z nich vytěžit ještě víc?

Celkově máme přesilovky pořád slušné. Ani teď jsme je nesehráli špatně, dvě z pěti využili. Ale občas tam bylo pár nepřesností, nebo naše přihrávky vystihli. Bylo vidět, že Zlín to měl dobře přečtené. Na tom musíme zapracovat.

V čem byl hlavní problém proti Zlínu, kterému jste doma přenechali všechny tři body?Změnit naučené šablony?

To je přirozené, s přibývajícími zápasy se soupeři navzájem znají čím dál lépe, vědí, v čem je ten druhý silný. Všeobecně se ví, že se snažíme připravit střeleckou pozici pro Guliho (Gulaše). I proto jsme už kombinace změnili, určitě nehrajeme přesilovky stejně jako na začátku sezony. Ale asi už zase musíme vymyslet něco jiného.

Scházel nám důraz. Ten, který měli okolo naší branky oni. Na poradě jsme si přitom říkali, že před brankoviště je nesmíme pouštět, že jsou v tom hodně nebezpeční. Ale stejně nám z tohohle prostoru dali všechny čtyři branky. My dali jen dvě, tak to někdy bývá...

Hrálo se na Štěpána, druhý svátek vánoční. Stihl jste si trošku užít Štědrý den?

Naštěstí to domů nemám tak daleko jako jiní kluci. Volno dlouhé nebylo, ale tohle víme od začátku sezony, že pro nás hokejisty jsou svátky krátké. Já osobně se s tím vyrovnávám v pohodě.

Pacovský se zranil, ani v derby hrát nebude Premiéra útočníka Dominika Pacovského, který přišel do Plzně na měsíční hostování z Mladé Boleslavi, se odkládá. „Bohužel, při tréninku se zranil a v nejbližších dnech hrát nemůže,“ uvedl trenér Škody Ladislav Čihák po čtvrtečním utkání se Zlínem. Devětadvacetiletý forvard tak nenastoupí ani do sobotního derby v Karlových Varech (online od 15.30).

Kapitán Milan Gulaš přiznal, že ač rodilý Jihočech, vánočního kapra vůbec nemusí. Jak jste na tom vy?

No, byť jako rodilý Jihočech, ani já kaprovi neholduji. Hlavně jsou tam kosti a na to jsem líný. (úsměv) Ale na Štědrý den si kousek dávám. My máme připravené všechny druhy řízků, takže i na kapra došlo.

Hned v sobotu vás čeká derby v Karlových Varech. Jaké bude?

Já čekám atraktivní hokej, i oba předchozí zápasy byly pro diváky zajímavé. Hraje se mezi svátky, přijde určitě hodně fanoušků. Vary hrají letos výborně, ale my tam jedeme vyhrát. Do Nového roku nás čekají ještě dva zápasy a chceme je oba zvládnout. A odčinit tak i zaváhání se Zlínem.