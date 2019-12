Na Štěpána v Plzni zářil Štěpán. Ten ze Zlína, dvougólový Fryšara

„Vypadli nám tři útočníci ze základní sestavy,“ připomněl Fryšara absenci zraněného Hermana, potrestaného Francouze Claireauxe a nemocného Köhlera. „Ale semklo nás to. Řekli jsme si, že musíme zabojovat, dát do toho všechno. Po svátcích jsem myslel, že to tak nepůjde, ale povedlo se to se vším všudy,“ culil se dvougólový střelec.

Fryšara rozhodl duel ve třetí třetině. Za stavu 2:2 nejprve v 50. minutě dotlačil po velkém závaru puk za záda brankáře Frodla, čtvrtou vítěznou trefu sezony pak potvrdil střelou mezi nohy gólmana těsně po skončení přesilovky.

„Nehráli jsme špatně, měli jsme i dobrý pohyb. Jenže hokej se hraje na góly a Zlín dnes vytěžil maximum. Prosazoval se z předbrankového prostoru, to jsme my nedokázali. Musíme se poučit,“ litoval plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Hlavně v první třetině mohli domácí soupeře nalomit. Jenže Eberle netrefil puk před prázdnou brankou, Gulaš pálil v přesilovce jen do boční konstrukce, v závěru úvodní části pak Straka nastřelil pouze tyč. To už hosté vedli, když v oslabení Ondráček vystihl rozehrávku Plzeňských a akci zakončil povedenou kličkou do bekhendu.

„Nečekali jsme, že si z Plzně odvezeme všechny tři body. Ale byla tam obrovská bojovnost, šťastné branky a vše podpořené skvělým Čiliakem v brance,“ chválil zlínský asistent Martin Hamrlík.

Škoda dvakrát smazala náskok soupeře. Na 1:1 vyrovnal Rob, po precizní přihrávce od Čerešňáka zakončoval do odkryté branky. Na šťastnou trefu Sedláčka z 39. minuty pak hned zkraje třetí části odpověděl Gulaš. Opět v přesilovce, z úhlu pálil mimo dosah brankáře.

Jenže pak už přišly úspěšné akce Fryšary, který definitivně převážil skóre na stranu Beranů. Plzni už nepomohl v závěru ani risk v šesti hráčích. Naopak Fořt mohl ještě výhru hostů navýšit, jenže trestuhodně minul opuštěnou branku.

„Těžko se to hodnotí. Snaha hráčům nechyběla, jenže nám scházely góly z pozic, které se dařilo využívat Zlínu,“ mínil kouč Škody.

Už zítra s týmem cestuje do Karlových Varů, kde se v sobotu od 15.30 hodin hraje třetí derby v sezoně.