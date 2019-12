Šance byly, scházely nám góly, litoval plzeňský obránce Čerešňák

To měl za sebou extraligový duel s pořadovým číslem 300. A ani ten nezařadí mezi nejpovedenější, byť si v něm připsal jednu asistenci. Plzeň, za kterou hraje již čtvrtou sezonu, totiž padla se Zlínem 2:4.

Co říkáte na tu třístovku?

Je to docela pěkné číslo. Ale oproti Mertlíkovi (Tomáši Mertlovi), který si nedávno připsal 600. zápas, nebo Kácovi (Petru Kadlecovi), který to v extralize natáhl hodně přes tisícovku, je to pořád malinká meta. Ale i tak jsem za ni vděčný.

Vítězný zápas to však nebyl, co vám proti Zlínu scházelo?

Chybělo nám nejvíc štěstí před brankou. Nehráli jsme zle, měli jsme šance. Ale góly nepřicházely. Jim to tam padalo i skoro od břicha, zatímco my trefovali tyčky nebo jejich brankáře.

Soupeři scházeli tři útočníci ze základní sestavy, nemohlo dojít trošku k podcenění?

To určitě ne. Trenéři nás varovali, že teď hrají dobře, i na videu jsme viděli, že se jim v posledních kolech herně daří. Dnes byl u nás problém hlavně v koncovce.

Vy jste parádně připravil vyrovnávací gól na 1:1, jak jste tu situaci viděl?

Ještě jsme hráli přesilovku, ale moc jsme se nedostávali do pásma. Mně to posunul v rychlosti Kráca (Kracík), objel se obránce a viděl jsem, že si tam Kondor (Luboš Rob) sjíždí na zadní tyč. Poslal jsem mu tam přihrávku. Docela povedená akce. Ale to bylo málo. Když pak Zlín vedl o dva góly, puky už jen jednoduše vyhazovali. Odehráli to dobře, hlídali si výsledek.

Už jste si zvykli, že se hraje hned na druhý svátek vánoční?

Jo, bereme to normálně. Už v pondělí jsme měli trénink, vrátili se do rytmu. Dá se s tím vyrovnat.

Stihl jste alespoň na Štědrý den pobýt doma na Slovensku?

Byl jsem tam na otočku. Bylo to hezké, jenže krátké. Klidně bych ještě týden volna přidal... Ale teď se musíme soustředit na to, abychom v sobotu zvládli derby.