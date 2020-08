Hradec hostí v poháru Pardubice, na domácím ledě bude hájit neporazitelnost

Svoji výbornou bilanci budou ve čtvrtek potvrzovat na domácím ledě v derby s Pardubicemi. Oba týmy se tento týden střetnou už podruhé. V prvním zápase, jenž se hrál v úterý v Pardubicích, Hradec vyhrál 1:0.



„Jsou zápasy, kdy se to musí odbránit a hrát škaredější hokej. I tohle se musíme naučit. Jsem rád, že jsme to udrželi a dotáhli do konce. Výhra se počítá,“ řekl k úternímu derby obránce Hradce Petr Zámorský. Vcelku oprávněně, Hradec často odolával tlaku soupeře, k výhře mu pomohl výborný brankář Mazanec, kvalitní defenziva a vydařený brejk z úvodu druhé třetiny, který jistě zakončil Kevin Klíma.

„Je to určitě dobré vítězství. Chceme vyhrát každé utkání, ať se to naučíme, i takové zápasy 1:0 jsou. Jsme rádi za výhru, obzvlášť v derby proti Pardubicím,“ poznamenal Zámorský.

Hradec tak zůstal s plným bodovým ziskem lídrem skupiny C a případný tříbodový zisk ve čtvrtečním duelu by ho jistě poslal do play off, kam ze čtyřčlenné skupiny projdou vždy dva nejlepší týmy.

Derby v Hradci bude, stejně jako předcházející domácí zápas s Kometou Brno, jen pro omezený počet diváků. Zatímco dispozice pardubické arény pustily na utkání přes 1800 diváků, současná koronavirová omezení dovolí pořadatelům v Hradci do haly pustit jen 750 fanoušků.

Podobné to bude i příští týden, kdy Hradec zakončí domácí utkání ve skupině soubojem s Olomoucí. Čtvrteční utkání Mountfieldu s Pardubicemi začne v hradecké ČPP Aréně v 18 hodin.