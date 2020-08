Ne jedno derby, ale hned dvě. V Hradci se těší na duely s Pardubicemi

Pardubice vs. Hradec Utkání základní skupiny C letního Generali Česká Cupu 2020, půjde o 3. a 4. kolo.

V úterý se hraje první ze dvou vzájemných zápasů v Pardubicích (17 hodin), už ve čtvrtek je v Hradci Králové druhé utkání (18 hodin).

Po dvou odehraných kolech mají oba soupeři plný bodový zisk a shodné skóre 7:2, naopak Kometa Brno a Olomouc shodně ještě nezískaly ani bod.

Pardubice vyhrály v Brně 2:0 a 5:2 nad Olomoucí, Hradec 5:2 v Olomouci a 2:0 nad Brnem.

Ze základní skupiny, do jejíhož konce budou po dvou vzájemných zápasech oběma mužstvům chybět 2 zápasy, postoupí dva nejlepší týmy do play off soutěže.