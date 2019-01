Třinecký novic Vrána: Boleslavi jsme výhru usnadnili

„Boleslavští jsou rozjetí a my jim dali dost příležitostí, které využili,“ řekl Petr Vrána. „Vlastními chybami jsme se připravili o možnost vyhrát.“

Jaké to první utkání bylo?

Nějaká nervozita byla. Je to pro mě nové prostředí, noví spoluhráči, ale snažil jsem se udělat dobrou práci. Bohužel to nebylo podle našich představ. Ale ve středu hrajeme další zápas (doma se Zlínem) a musíme se připravit.

Nastoupil jste ve druhém útoku s křídly Vladimírem Draveckým a Martinem Růžičkou. Stihli jste se sehrát?

Moc času nebylo, ale nemělo by to vadit. Nějaké náznaky šancí jsme měli, ale pořád máme na čem pracovat.

Třinecký brankář Šimon Hrubec byl vaším příchodem nadšený. Hodně vás to potěšilo?

Samozřejmě. Je to lepší než slyšet, že mě tady nechtějí. (směje se) Budu se snažit a věřím, že všechno bude v pořádku.

Z třineckého týmu znáte i trenéra Václava Varaďu. Jak rychle se sžijete s jeho stylem?

Hrávali jsme spolu ještě ve Vítkovicích, takže se trošku známe. Během sezony ostatní týmy tolik nesleduji, takže nedokážu přesně posoudit, jakým stylem Třinec hraje, ale jsem natolik přizpůsobivý, abych se tady adaptoval a přizpůsobil se požadavkům trenéra. V tom problém nebude.

Jak na Václava Varaďu vzpomínáte?

Co si pamatuju, tak Venca byl vždy nesmírně klidný. Než vybuchl. Počítám, že to bude stejné i s trénováním. Sledoval jsme ho i dříve v NHL. Byl to velký dříč. To samé dělal i ve Vítkovicích, vždycky bojoval.

Je velký rozdíl ve hře Sparty a Třince?

Je to pořád hokej. Nějaké rozdíly samozřejmě jsou, ale je to vždycky o práci a nasazení – a bohužel dnes to z naší strany nebylo úplně ono. Soupeři jsme výhru usnadnili.

Třinec má o 19 bodů víc než Sparta. Takže jste si polepšil?

Je to pozitivní, ale pro mě se nic nemění. Dál se budu snažit dělat svou práci co nejlépe. Jsem rád, že mi Třinec dal šanci a budu dělat vše pro to, abychom byli úspěšní.