Výhru jsme vydřeli, kývl třinecký Doudera po úspěchu proti Zlínu

„Závěr zápasu byl hodně nervózní, takový klasický se Zlínem. S ním se vždy taháme o body do poslední vteřiny. Oni nic nevypustí, ale jsem rád, že jsme na to byli připraveni,“ řekl třinecký útočník Jiří Polanský.

Hosté čtyři minuty před koncem hráli přesilovku a tu zesílili hrou bez gólmana. „Ten konec byl těžký,“ uznal třinecký obránce Milan Doudera. „Bylo tam několik bloků. Ono to možná tak nevypadalo, ale ten zápas nás stál hodně sil. Bylo tam hodně soubojů, střetů, spousta zblokovaných střel. Výhru jsme vydřeli.“

Vítěznou branku dal v přesilovce ve 23. minutě Hrňa parádní trefou do levého horního rohu branky. Záhy Třinečtí měli čtyřminutovou početní převahu, v níž hosty celou dobu svírali před jejich brankou. Gól však nedali.

„To jsem si myslel, že to prorveme a že se tam zápas zlomí,“ přiznal Jiří Polanský, střelec první branky. „Ale nevyšlo to, a proto jsme se tahali až do konce.“

Milan Doudera souhlasil. „Tam kdybychom odskočili na dva góly, mohlo být utkání klidnější,“ podotkl. „Takhle jsme museli být ostražití až do konce. Byl to ale od nás super výkon. Zlín jsme k ničemu nepustili. Kromě dvou nájezdů neměli vůbec nic.“

Při nich Třinecké zachránil brankář Hrubec, když chytil úniky Kubiše a Hermana. „Občas se nám stává, že někdo z protihráčů ujede, když soupeře drtíme, nebo máme velký tlak. Kolikrát zapomeneme na zadní vrátka. Naštěstí toho Zlín nevyužil,“ oddechl si Milan Doudera.

Třinecký trenér Václav Varaďa mužstvo pochválil za taktický výkon ve třetí třetině. „Bránili jsme střední pásmo, drželi je na odstup a zápas kontrolovali,“ uvedl.

„Bylo to takové play off utkání, na málo branek, ale moc mě mrzí, že jsme v první třetině, kdy jsme byli o hodně aktivnější, nedali více gólů. To poznamenalo zbytek utkání,“ prohlásil Jiří Polanský, který si ve čtvrtek užíval spolupráce s mladíky. Na křídlech měl bratry Ondřeje a Michala Kovařčíkovy.