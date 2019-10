Potřebuji hrát, trénink už byl málo, říká hradecký útočník Koukal

Jenomže mezi tím byla více než šestiměsíční pauza, po které se jeden z nejzkušenějších útočníků Mountfieldu začal v neděli odpoledne v Třinci vracet zpět.

„Nehrál jsem v letní přípravě žádný zápas, proto jsem se snažil spíše o kratší střídání,“ vypravoval sedmatřicetiletý útočník po utkání, v němž na ledě strávil necelých deset minut, zhruba o polovinu méně, než jeho nejvytíženější spoluhráči.

I tak toho stihl dost, byť na úvod musel přijmout těžkou porážku 0:4, díky níž Hradečtí přerušili sérii čtyř vítězných utkání. „Celkového výsledku je škoda, myslím si, že se nějaký bod odvézt dal, bohužel jsme ale nevyužili žádnou šanci,“ poznamenal hráč, jenž v Hradci Králové začíná třetí sezonu.

Tu minulou skončil kvůli zranění předčasně a vlastně nadvakrát. Koleno, kvůli kterému tak dlouho absentoval, si poranil v únoru ve 46. kole základní části na ledě Komety Brno. Do konce dlouhodobé části se v zápase na ledě už neobjevil, aby znovu naskočil ve čtvrtfinále, shodou okolností rovněž proti Kometě.

První ze série, v níž Hradec nakonec prohrál 0:4 na zápasy, odehrál celý, druhý už nedohrál. Psal se 19. březen. Po dlouhém návratu, jenž zápasově trval přesně půl roku a deset dnů, se cítí v pořádku a věří, že se bude v následujících týdnech herně jen zlepšovat. „Noha vydržela, i když to byl první test do neznáma,“ vypravoval v Třinci. „Žádný limit jsem necítil, i když rychlost už asi nebude lepší, ale v soubojích jsem neztrácel. S odehranými minutami v zápase si člověk i tělo zvykne, věřím, že to bude lepší a lepší.“

Během léta měl odlišný program od zbytku týmu, protože se musel připravovat individuálně. Netají, že to nebylo lehké období: „Postupovali jsme podle plánu. S Michalem Tvrdíkem (kondiční trenér týmu - pozn. autor) jsme si dobře mákli v posilovně, cítím, že mě připravil dobře.“ Dokonce tak dobře, že se v minulých dnech domluvil s trenéry, zda by mohl zkusit zápasové zatížení. „Cítil jsem, že dalšími tréninky by to už nikam nestoupalo dál, už bylo potřeba nějakého zápasu a rozehrát se,“ poznamenal.

Přestože Koukal musel přijmout půlrok bez hokejového, což je hodně dlouhá doba, nebylo to podle jeho názoru k nepřečkání: „Docela to uteklo. I tím, že v tom byla letní příprava, ve které jsem viděl kluky, když byli v posilovně,“ přibližuje svoji hokejovou absenci.

Jeden rozdíl však přece jen dlouho viděl: „Zatímco já tam chodil jenom na ruce, nohu jsem nechal úplně být. Rozdíl přišel ve chvíli, kdy na konci srpna začala příprava týmu na ledě: „To jsem se s Michalem Tvrdíkem zavřel v posilovně. Sice jsem byl na zimáku každý den, ale se spoluhráči jsme se míjeli.“