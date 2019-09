Nebylo nám shůry dáno, abychom dali gól, ulevil si hradecký asistent

„Nebyli jsme ale tak zakouslí a neměli takový pohyb jako v předchozích zápasech, což rozhodlo. Proti tak silnému soupeři, jakým je Třinec, musíte ze sebe vydat daleko více,“ poznamenal Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavního kouče Martince.

Třinec do zápasu vytáhl se zbrusu novou posilou, útočníkem Andrejem Nestrašilem, který se v jeho dresu objevil poté, co za sebou má sezony v NHL i v KHL. Vítanou novinku nabídl i Hradec, po více než půl roce se do sestavy vrátil rovněž útočník Petr Koukal, který se zranil na konci minulé sezony. „Neměl jsem žádný přípravný zápas, snažil jsem se hrát krátká střídání, nic nevymýšlet,“ komentoval svůj návrat zkušený hradecký útočník.

Jenomže Koukal šel poprvé na led jako centr čtvrtého útoku už za stavu 0:1. Ještě předtím přesně po dvaceti vteřinách skončila Rothova střela po Stránského teči v brance hostujícího Lukeše. Pro něj to byl nešťastný začátek v extraligové premiéře v dresu Hradce, což domácí podpořili v 10. minutě, kdy ho překonali podruhé.

„Výsledek ovlivnil náš vstup do zápasu. Hned v prvním střídání jsme dostali gól, což vám na sebevědomí moc nepřidá,“ uvedl asistent Svoboda.

Lukešovi ji nespravila ani druhá třetina, po necelých sedmi minutách dostal třetí gól, shodou okolností od Nestrašila, pro kterého to byla extraligová premiéra, a do hradecké branky putoval Mazanec.

Hradec sice prohrával, ale herně nebyl horším týmem. V první třetině byl poměr střel na branku 10:4 v jeho prospěch, do šancí se dostával. „Zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme prohrávali 0:3 a měli přesilovku pět na tři. Nevyužili jsme ji a vzápětí jsme dostali hřebíček do rakve v podobě dalšího gólu,“ konstatoval Svoboda.

Ani čtyřbrankový rozdíl nic nezměnil na tom, že hosté mohou zápas zdramatizovat. Nestalo se tak. „Klukům nelze upřít snahu, měli jsme spoustu šancí, ale bohužel nám asi nebylo shůry dáno, abychom nějaký gól dali,“ řekl hradecký asistent.

První příležitost, aby zase začali góly střílet, budou Hradečtí mít v pátek, kdy na východ Čech přijede brněnská Kometa.