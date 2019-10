Obrana hokejového Hradce hoří, klub shání beky z ciziny

Vlak i s fanoušky: Chceme pro ně vyhrát Hokejisté hradeckého Mountfieldu dnes čeká událost, kterých ani při svých bohatých cestovatelských aktivitách nezažili moc.

Na zápas Ligy mistrů, který v rakouském Grazu začne večer v 19.30, totiž vyrazí speciálním vlakem, v němž do Rakouska vedle nich pocestují v šesti vagonech jejich fanoušci a v dalších sponzoři klubu. Pro klub historická záležitost. „Vlakem jsem na zápas ještě nikdy nejel, ale ve spoustě ligách se jezdí a všichni si to pochvalují,“ řekl kapitán hradeckého týmu Radek Smoleňák. Vedle zážitku ale bude ve hře hlavně šance přiblížit si v Lize mistrů, v níž Hradec hraje třetí rok za sebou, poprvé postup do vyřazovacích bojů. Letos k tomu má po prvních čtyřech utkáních solidně nakročeno. „Těší mě, že o to naši fanoušci mají zájem, věřím, že pro ně vyhrajeme,“ uvedl kapitán. Hradci by se dnešní výhra náramně hodila. Utkají se čtvrtý a třetí tým tabulky skupiny H. Jenomže zatímco domácí Graz zatím získal jen tři body a k postupu má poměrně daleko, Hradec jich nasbíral dvojnásobný počet a na vedoucí Cardiff ztrácí dva, na druhou Frölundu jeden. „Musíme vyhrát, abychom si zlepšili postavení v tabulce. Zároveň přišel tenhle zápas v dobrý čas, protože v extralize nám to drhne, může nás to jen nakopnout,“ poznamenal Smoleňák. Hradec do Grazu vyrazí po třech extraligových porážkách za sebou. A s možnými změnami. Do sestavy se vrátí poprvé v sezoně obránce Linhart, naopak další bek Cibulskis je zraněný stejně jako útočníci Rákos, Dragoun a Jergl.