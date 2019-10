Hokejový Hradec zkouší v obraně Allena, do útoku přivedl Klímu

Hradecké vedení shánělo posilu do obrany poté, co tým po skončení zkušebního období opustili beci Philip Samuelsson a Tomáš Voráček. Útočník Lukáš Vopelka je navíc na hostování ve Vítkovicích.

„Po odchodu dvou hráčů a zranění Oskarse Cibulskise máme v obraně poměrně malou konkurenci a potřebujeme ji zvýšit. Hledali jsme někoho zkušeného, ale žádný vhodný český hráč na trhu není. Poohlédli jsme se proto v zahraničí. A protože Conora známe z Plzně, oslovili jsme ho a domluvili se s ním na dvouměsíční zkoušce,“ uvedl pro klubový web generální manažer Aleš Kmoníček.

Allen by měl přiletět ve čtvrtek a nejdříve tak nastoupí v pátečním duelu s Mladou Boleslaví. Klíma už by se mohl objevit v sestavě dnes večer ve Štýrském Hradci, kde Východočechy čeká zápas Ligy mistrů a kam s týmem odcestoval.

Klíma setrvá na východě Čech na hostování do konce sezony. „Kevin svým bruslením a přímočarostí hokeje zapadá do naší koncepce. Protože má Sparta přetlak v ofenzivě, Kevina uvolnila z kádru. Vzhledem k jeho talentu je to hráč s příslibem do budoucna,“ prohlásil Kmoníček.

Kevin Klíma v dresu Kadaně.

„Conorovy požadavky byly nejprve hodně náročné, poté přistoupil na dvouměsíční try out. Očekáváme od něj podstatné zlepšení obranné fáze, měl by zkvalitnit hru dopředu i dozadu. Kevina jsme chtěli už vloni, nakonec se rozhodl pro Spartu. Naskytla se možnost ho angažovat a my doufáme, že v sobě probudí potenciál, který má, a stane se z něho důležitý útočník,“ doplnil sportovní manažer Jaroslav Bednář.

Allen, jenž v kariéře okusil v barvách New Yorku Rangers i NHL, stihl v 61 vystoupeních během minulé sezony za Plzeň včetně vyřazovacích bojů nasbírat 18 bodů za 11 gólů a sedm nahrávek. Klíma má na kontě v české nejvyšší soutěži za Chomutov a Spartu dohromady odehráno 35 utkání a připsal si 10 bodů (3+7).