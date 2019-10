Zpět v těžké chvíli. Musíme se semknout, velí hradecký Linhart

Do sestavy se vrátí ve chvíli, kdy tým stojí před těžkým úkolem: po třech porážkách bude mít proti sobě soupeře, jemuž úvod sezony nadmíru vychází.

„Pro mě to překvapení není,“ říká hradecký obránce Tomáš Linhart, kterého čeká první extraligový zápas této sezony. Osm předcházejících musel vynechat kvůli zranění, které si přivodil ve druhé polovině srpna v přípravném duelu s rakouskou Viennou Capitals.

Hradec Králové vs. Mladá Boleslav Zápas 9. kola extraligy, v pátek v 18 hodin v hradecké ČPP aréně (online).

Utkají se desátý tým tabulky (Hradec, 12 bodů) se třetím (Mladá Boleslav, 17 bodů).

Hradec po předchozí sérii čtyř zápasů bez ztráty třikrát za sebou nebodoval.

Mladá Boleslav po třech utkáních bez ztráty bodu v neděli podlehla doma Spartě 1:2 v prodloužení. Naprázdno z osmi zápasů vyšla jen jednou, šestkrát vyhrála.

V minulé sezoně Mladá Boleslav bodovala ve všech duelech s Hradcem, třikrát vyhrála.

Mountfield hraje na domácím ledě znovu hned v neděli, kdy na východ Čech přijedou Karlovy Vary, zápas začne v 16 hodin.

Z čeho tak usuzujete?

Mladá Boleslav měla v posledních sezonách vždycky dobrý tým a teď to jen potvrzuje, daří se jí.

Váš tým to o svém účinkování v extralize v poslední době říct nemůže. Co s tím?

Musíme se po třech prohrách semknout a vyhrát.

Vy se do sestavy vracíte po delší době. V jaké náladě je tým?

Když se třikrát za sebou prohraje, vždycky je to těžké. Něco jsme si k tomu řekli, je potřeba to zlomit.

Mohla by vám k tomu pomoci výhra v Grazu, kterou jste si v úterý v Lize mistrů přiblížili postup ze základní skupiny. Jaký to byl zápas?

Pro nás je hlavně důležité, že se vyhrálo, i když to nebylo jednoduché. Domácí začali od začátku hodně létat, v Grazu je velké hřiště, takže to bylo náročné. Měli jsme i štěstí, že jim rozhodčí neuznali gól, ale vítězství je naše. Proto jsme spokojeni a naši fanoušci snad také.

Vy jste hrál po téměř dvou měsících, jak jste se cítil?

Musím přiznat, že jsem měl strach, jak to bude vypadat, protože i když můžete trénovat, zápas je něco jiného. Gól jsem ale nedostal, tak to dopadlo dobře.

Měl jste nějakou zvláštní taktiku právě proto, že jste hrál po tak dlouhé době?

Nikam jsem se nehrnul a spíše jsem čekal, co bude. Nechtěl jsem také dlouhá střídání, abych se neutavil. Teď to asi bude podobné.