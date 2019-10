Koukal konečně slavil vítězství: Postup si v Lize mistrů už uhrajeme

Něco podobného si v minulých dvou letech, kdy rovněž Ligu mistrů hráli, ani jednou neužili. Před posledním zápasem v základní skupině totiž hokejisté hradeckého Mountfieldu už věděli, že se jich play off týkat nebude.



Po úterním zápase v Rakousku je ale letos všechno jinak. Ne snad, že by měli postup už v kapse a nemuseli pro něj nic udělat, ale všechny postupové trumfy drží ve svých rukách. Takže: zdaleka nejjasnější cestou pro ně je ve středu na domácím ledě svého rakouského soupeře porazit v základní hrací době a nemusejí se ohlížet na výsledek druhého zápasu ve skupině.

Nemuselo by to pro ně být nepřekonatelnou překážkou, Graz totiž z pěti zápasů vyhrál jediný a na posledním místě ve skupině jako jediný už nemá naději na postup.

Ani bodová ztráta pro Hradec ale nemusí být zdaleka katastrofická. Stačí, když poslední dvě utkání ve skupině skončí tak, aby Cardiff neměl víc bodů než Mountfield, jenž má v tuto chvíli jednobodový náskok.

„Zkusíme zahrát náš nejlepší hokej a postoupit do další fáze,“ uvedl k tomu po zápase v Grazu Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavního kouče hradeckého Mountfieldu Martince.

„Kvalitu a sílu na to máme, věřím, že si to uhrajeme,“ doplnil ho útočník Petr Koukal.

Cardiff bude ve středu hostit švédskou Frölundu, obhájce trofeje a po úterý lídra tabulky skupiny. Hradec s fanoušky za zády, kteří na zápas vyrazili i s hráči speciálním vlakem, v Grazu nastoupil po třech extraligových porážkách za sebou.

„Konečně jsem vyhrál,“ těšilo Koukala, pro kterého to byl čtvrtý zápas poté, co se vrátil po půlroční pauze zaviněné zraněním. Předcházející tři - V Třinci, s Kometou Brno a v Litvínově - Mountfield prohrál, „jednoduché to ale v Grazu nebylo, domácí nás od začátku dobře napadali, hráli do těla, ale zvládli jsme to, jen škoda inkasovaného gólu.“



Hradec ho v Grazu dostal až 16 vteřin před koncem při vyloučení Kevina Klímy, kterého Hradec získal z pražské Sparty den před zápasem. „Asi bude trochu naštvaný,“ myslí si útočník Radek Pilař, pro kterého byl zápas hodně speciální. Vzhledem ke zranění Cibulskise, k němuž se v průběhu utkání přidal i Filip Pavlík, totiž Pilař hrál v obraně.

„Nebyla to moc sranda, ještě teď se trochu klepu. Je to nezvyk být poslední na puku a vidět, že za tebou nikdo není. Není to úplně příjemné,“ popisoval Pilař své pocity ze zápasu, v němž nakonec nastupoval jako šestý obránce.

Svoji cestu do vyřazovací části mohou Hradečtí úspěšně uzavřít ve středu vpodvečer v již zmíněném zápase s Grazem. Mezitím je ale ještě čekají dvě domácí extraligová utkání. Už zítra do Hradce přijede Mladá Boleslav, aktuálně třetí tým tabulky, v neděli se na východě Čech představí Karlovy Vary.

Vedle útočníka Klímy by měl Hradec už v zítřejším zápase mít k dispozici amerického obránce Conora Allena, jehož získal ve stejný den jako Klímu. Allen by měl do Česka dorazit dnes.