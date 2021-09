Reprezentace? Chci úspěch s Boleslaví, hlásí oslavenec Patera

„Padesátka pro mě nic neznamená. Cítím se v pohodě v mladém kolektivu, ve kterém jsem, a přijde mi to tak, že si člověk prodlužuje mládí. Je mi jedno, jakou tam mám číslovku,“ řekl Patera v rozhovoru s ČTK.

O své kariéře se moc bavit nechce. „Nemyslím na to, co bylo. Soustředím se jen na Ligu mistrů a start extraligy,“ podotkl. „Koukám jen dopředu. Jsem rád, jakou jsem měl kariéru, ale že bych si pouštěl své zápasy, to fakt ne. Řeším jen budoucnost,“ podotkl s úsměvem čtyřnásobný mistr světa.

Patera ukončil kariéru hráče v roce 2015 a hned začal trénovat. Nejdříve mládež v rodném Kladně a už ve druhé sezoně se postavil na střídačku seniorského týmu v první lize.

„Chtěl jsem zůstat u hokeje. Když jsem končil s kariérou, tak jsem nevěděl, kam mě to nasměruje. A jestli budu mít vůbec nějakou příležitost a bude o mě zájem. Našel jsem se v trenérství, které mě strašně baví a naplňuje. A snažím se v něm zdokonalovat stejně, jako jsem se snažit ve hře,“ řekl Patera.

Aktuálně tak ze střídačky detailně sleduje, jak se hokej mění. „Dá se říct, že je to jiný sport. Úplně něco jiného. Tenkrát bylo na všechno více času a teď, jak je více techniky, každý si soupeře přečte, tak rozhodují jen malé detaily. Týmy jsou vyrovnané. Není to jako dříve, kdy byl jeden tým silnější a například Vsetín tehdy vyhrával skoro každý zápas,“ uvedl jeden z pamětníků slavné éry valašského klubu, se kterým získal extraligový titul v roce 1999.



Hráčská minulost ale bývalému hokejistovi Kladna, Vsetína, Olomouce, AIK Stockholm, Omsku, Färjestadu, ale i Dallasu či Minnesoty při trénování pomáhá. „Můžu si říct, jak bych se k puku postavil já nebo co bych udělal. Vše je ale ve velké rychlosti a tomu se také člověk musí přizpůsobit. Kluci dnes mají na všechno méně času. Dokážu se ale vcítit do jejich kůže nebo role,“ řekl Patera.

Někdejší vyhlášený centr už čtyři roky úspěšně spolupracuje v Mladé Boleslavi s Radimem Rulíkem. „Náš první společný kontakt byl v době, kdy byl Radim trenér v Avangardu Omsk a já jsem byl hráč. Poznali jsme se tam velmi dobře po lidské stránce a už tehdy jsem si říkal, že by nebylo vůbec špatné s Radimem jednou trénovat, což se splnilo. Už jsme spolu čtyři roky, takže si myslím, že nám to klape po lidské a doufám i po profesní stránce,“ uvedl.

Podle Rulíka by měl Patera v budoucnosti dostat i šanci u národního týmu, samotný jubilant ale ani do budoucnosti moc nekouká. „Je hezké, že Radim o tom takhle mluví, ale mě teď zajímá jen úspěch s Mladou Boleslaví, kde mám podepsanou smlouvu na dva roky a chtěli bychom společně dosáhnout velkého úspěchu. A co bude potom, těžko říct,“ dodal Patera.