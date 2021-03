Šťastný trenér Patera: Za čtvrtfinále se medaile nedávají, ale máme radost

Mladá Boleslav ve čtvrtfinále zcela vygumovala pardubické Dynamo a po čtyřech výhrách v řadě se může v nejkratším možném termínu chystat na semifinále. V táboře Středočechů vypukla bezprostředně po zápase na ledě veliká radost, kouč Pavel Patera však na tiskovku dorazil s poněkud ztrápeným výrazem.

„Za čtvrtfinále se totiž medaile nedávají,“ odpověděl na otázku, zda vůbec má z postupu radost. „Mám radost, to je jasné, ale je to jen první krok. Musíme se hned začít chystat na dalšího soupeře, už jsme to říkali i hráčům v kabině,“ dodal Patera.

Zleva brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička, Andrej Kostitsyn z Pardubic a David Bernad z Mladé Boleslavi.

Celou sérii podle něj rozhodly hlavně přesilovky. Boleslav jich využila ve čtyřech zápasech osm a naproti tomu ani jednou neinkasovala v oslabení.

„Bylo to klíčové, přesilovky v play off rozhodují, což není žádná novinka. 8:0 hovoří za vše, ale těch důležitých momentů tam bylo strašně moc,“ řekl Patera.

Jmenovat můžeme bezchybný výkon brankáře Jana Růžičky, který v prvních dvou zápasech proti Dynamu udržel čistý štít a ve zbytku čtvrtfinále byl velkou oporou Boleslavi, nebo nejlepšího střelce série, pětigólového Jakuba Kotalu.

„Kuba se zlepšuje každý zápas. Přidal k tomu produktivitu, za což jsme rádi. Jeho úloha jako velkého hráče je před brankou. V přesilovkách tam odvedl spoustu práce, a když ji bude odvádět dál, tak budeme úspěšní i příště,“ uvedl Patera na adresu čtyřiadvacetiletého útočníka.

Tomu se přitom na začátku sezony moc nedařilo. Začínal ji dokonce v prvoligovém Havířově.



„Byl bych nejradši, kdyby se mi takhle dařilo hned v úvodu ročníku. Někdy se to tak sejde, v těch přesilovkách jsem měl i trochu štěstí, ale jsem za to rád. Z první ligy do čtvrtfinále extraligy, to je super. I když to bylo na úkor toho, že nějací kluci se zranili. Ukázal jsem, že to hrát můžu, od trenéra mám důvěru v první přesilovce, takže paráda,“ lebedil si Kotala.

Byť to s boleslavským týmem v posledním zápase série nevypadalo vůbec dobře a v utkání prohrával už 0:3, může vyhlížet souboje o medaile. Čeká jej však desetidenní pauza. „Je to dobře. Jsme rádi, že si můžeme v té náročné sezoně zase trochu orazit a připravit hráče,“ uvítal Patera.