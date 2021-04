Třinec narazil na obětavost Boleslavi. Patera: Vyhráli jsme zaslouženě

„Je to taková bezbrannost, že ten vývoj utkání nejde na naší stranu,“ komentoval třinecký trenér Václav Varaďa oslabení svého celku ke konci utkání. „Fauly byly zbytečné. Sami jsme se připravili o šanci zápas ještě zdramatizovat. Hráči to vnímají a příště budou chtít být lepší.“

Třinecký útočník Miloš Roman odmítl, že by fauly pramenily z frustrace domácích, že druhý duel ztrácejí. „Nevím, čím to bylo, ale takové souboje jsou celý zápas. Musíme si to však pohlídat,“ podotkl Roman.

„Fauly to asi byly,“ připustil útočník Ocelářů Vladimír Dravecký. „Play off je o emocích, a tak to dneska dopadlo. I z toho se ale poučíme.“

Mladoboleslavský trenér Pavel Patera si pochvaloval, že na hostujících hráčích bylo vidět, že jsou víc v zápase než v sobotu. „Byla tam od nás větší bojovnost, úsilí, lepší komunikace. Vyhráli jsme zaslouženě,“ řekl.

Důležité podle něj bylo i to, že z předešlé prohry 0:2 nedělali žádné velké závěry. „A stejné to je i po nynější výhře. Nepřeceňujeme ji,“ upozornil Patera. „Je to jeden bod a pro nás i Třinec to je ještě dlouhá cesta.“

Co mužstvu po sobotní porážce řekli? „Co se dělo v kabině ven nepatří, ale jen to nakousnu – opravdu jsme z té prohry nedělali žádnou vědu,“ odpověděl Patera.

To potvrdil mladoboleslavský obránce Martin Pláněk. „Nedělali jsme si z té první porážky těžkou hlavu. Věděli jsme, že se nic neděje, že můžeme hrát lépe a dneska jsme to potvrdili,“ prohlásil.



A nerozhodil je ani gól domácího Rodewalda v deváté minutě. „I přes to jsme si šli za tím, že tentokrát utkání zvládneme,“ dodal Martin Pláněk, který byl jedním z hráčů obětavě padajících do třineckých střel.

Vladimír Dravecký uvedl, že rozhodly dva rychlé góly Mladé Boleslavi, které padly ve druhé třetině během 108 vteřin. „Jinak to bylo vyrovnané,“ řekl třinecký útočník.

Byť se po jednom zásahu jen těžce zvedal z ledu, prohlásil: „Od toho máme výstroj, aby to tolik nebolelo.“

Třetí mladoboleslavskou branku vstřelil Bernad poté, co sudí přehlédli ofsajd Trávníčka.

„Ano, víme to, ale na to si challenge (trenérskou výzvu – pozn. red.) vzít nemohu,“ uvedl Václav Varaďa. „Když vyčiním rozhodčímu, tak nám to nepomůže. Jsou tam čtyři a rozhodli takto... Pro mě jako trenéra je však důležité, že jsme předtím propadli v útočném pásmu a neměli jsme třetího hráče nahoře. Od toho hráče to ale byla velmi dobrá střela.“

Varaďu mrzelo, že byť brzy vedli, na konci první třetiny lacině inkasovali, když dojíždějící Strnad dotlačil do branky Kacetlem vyražený puk.

„Podobné chyby se nám stávaly v základní části v zápasech s Mladou Boleslaví. Špatně jsme vystřídali,“ řekl Varaďa. „Hostům pomohl druhý gól a my jsme se už ani přes všechnu snahu neprosadili. Soupeř hrál ve třetí třetině obětavě a důrazně a nepustil nás do vážnější šance. Zapracujeme na tom, abychom se zlepšili.“