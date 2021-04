Třinec slaví, Boleslav je naštvaná na rozhodčí. Byl to hnus, řekl Patera

Oceláři porazili Mladou Boleslaví 3:0, když druhý a třetí gól dali v závěrečných 40 vteřinách do prázdné branky. Sérii vyhráli 4:3 na zápasy a ve finále se od neděle utkají s Libercem.

„Náš tým šlapal od začátku do poslední minuty. Škoda, že to skončilo takovou černou kaňkou, to jsme si nezasloužili. Když, tak jsme měli prohrát normálně. Tady to je hnus,“ zlobil se mladoboleslavský trenér Pavel Patera, který utkání sledoval z tribuny mimo střídačku.

Hlavní rozhodčí Pavel Hodek a Oldřich Hejduk ho vyloučili do konce zápasu, když se Mladoboleslavští dožadovali trestu pro třinecké hokejisty, kteří podle nich nedovoleně zastavili nájezd Bičevskise těsně před Růžičkovým gólem.

Mladoboleslavského útočníka atakovali Marcinko a Matěj Stránský. Přesto stačil vystřelit, ale Kacetl puk vyrazil.

„To jsem měl staženou pr**l,“ přiznal Martin Růžička. „Ale neviděl jsem, co se tam přesně stalo. Jel sám a kluci ho skvěle dobruslili, vytrhali si nohy ze zadku, hrábli si.“

Brankář Ondřej Kacetl nevěděl, co se stalo. „Soustředil jsem se na puk, který jsem vyrazil. Nemám čas sledovat, co se děje, jestli někdo někoho zahákoval, nebo ne,“ uvedl gólman.

„Nejraději bych tam ze střídačky skočil a zabránil mu, aby se dostal do šance,“ řekl ke sporné situaci třinecký trenér Václav Varaďa. „Že to nedal, je jedna věc, ale naši hráči neskutečně makali zpátky, aby mu zakončení ztížili.“

Dodal, že vše pro něj skončilo, když mrknul na rozhodčí a oni situaci vyhodnotili, že o faul nešlo. „Nerad bych se pouštěl do nějakého hodnocení, od toho je komise rozhodčích. To utkání už ale nikdo Boleslavi nevrátí, a jestli došlo k faulu drobnému, nebo velkému, nevím. Rozhodčí jsou na ledě od toho, aby situace vyhodnotili. S tím se nedá nic dělat.“

I u další sporné situace byl Bičevskis, který dal gól už ve 13. minutě, ale domácí si vzali trenérskou výzvu s tím, že hosté nedovoleně atakovali jejich brankáře. A sudí branku neuznali.

„Když byl regulérní gól, jaký jsme dostali doma, tak proč ne tento,“ ohradil se Pavel Patera. „Bylo tam více věcí, pak to kompenzují. Škoda.“

Co na to říkal třinecký brankář Kacetl? „To je na rozhodčích. Ale vím, že mě někdo posunul, ale nevím, čí to byla hokejka, protože musím sledovat puk. Od toho jsou ale trenéři a videa,“ uvedl Ondřej Kacetl.

Patera byl poprvé v roli trenéra vyloučený do konce utkání.

„Je tam arogance. Člověk se na něco zeptá, ale on (rozhodčí) vám vysvětluje něco jiného. Ukáže dvě minuty, a pak najednou... Nevím. Nerozumím tomu,“ divil se Patera.

Přesto sportovně Třineckým pogratuloval k postupu do finále.

A protivníka ocenil i třinecký Václav Varaďa: „Mají spoustu mladých hokejistů, hráli obětavě a dobře v obranném pásmu. Výborně jim chytal Růžička. Měli jsme to nesmírně těžké.“