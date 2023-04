Oceláři dřeli, puk za čáru nedostali. Kluci tam padali po hlavě, chválil Will

Hokejoví Oceláři Třinec páteční čtvrté semifinále extraligy prohráli 0:2, přičemž stav série je 2:2.

Souboj bude pokračovat v pondělí od 17.00 v Pardubicích a ve středu opět v Třinci.

„Čekalo se, kdo dá první gól. My jsme to bohužel nebyli, ač jsme měli vyložené šance,“ řekl třinecký trenér Zdeněk Moták a ocenil hráče za bojovnost.

Leč protlačit puk za brankáře Willa se jim nepovedlo ani při závěrečném místy až drtivém náporu.

„Byla tam neskutečná obětavost našich hráčů. Pět jich leželo v brankovišti, dá se říct. Tou obětavostí jsme to dnes uhráli. A také tím, že jsme ubránili třinecké přesilovky,“ prohlásil pardubický kouč Radim Rulík.

„Smekám před kluky, kteří za mnou chytali puky, které jsem neměl. Blokovali, padali tam po hlavě,“ řekl pardubický brankář Roman Will.

„Je to play off...“ komentoval závěr Moták. „Jedni srdnatě tlačí, druzí srdnatě brání. Možná jsme mohli více zakončovat z vrcholu, z osy hřiště, zbytečně jsme to možná utrhávali směrem do stran, nicméně tam byly výborné bloky Pardubických. Teď se to lehce vypráví, když na tom ledě nejste.“

Místo zraněného Marka Daňa naskočil do prvního třineckého útoku zkušený Vladimír Svačina, který sezonu odehrál v prvoligovém Frýdku-Místku. „Nepočítal jsem s tím. Chvíli trvalo, než jsem se rozdýchal, protože v předešlých dvou zápasech jsem byl šestkrát na ledě,“ připomněl, že dosud byl v týmu v roli třináctého útočníka.

„To, že nám chyběl Marko, není nic, na co bychom se měli vymlouvat,“ uvedl třinecký útočník Andrej Nestrašil. „Ale odvede spoustu černé práce. Ačkoliv teď nedává tolik gólů, pořád vybojuje spoustu puků, hraje do těla, pro soupeře je nepříjemný, takže určitě chybí. Ale musíme to zvládnout i bez něj.“

Nestrašil je přesvědčený, že Třinečtí včera odehráli lepší utkání než ve čtvrtek, kdy zvítězili 2:1.

Není to paradox?

„Život,“ odpověděl Nestrašil. Tak to bývá, musíme to hodit za hlavu. Jedeme do Pardubic. Teď už to bude na dva vítězné zápasy.“