ONLINE: Pardubice - Třinec. Klíčový zápas bitvy gigantů, kdo získá mečbol?

Přetahovaná dvou gigantů nabídla nesmírně vyrovnanou a dramatickou podívanou i po přesunu do Třince. Třetí duel patřil po výsledku 2:1 domácím, v pátek se naopak radovali Východočeši.

Pardubice - Třinec (stav série 2:2) Pátý zápas semifinále sledujeme v podrobné reportáži.

„Stojí proti sobě silné týmy. Ta série je skvělá a radost z vítězství po takovém zápase přebije i to, jak těžké tady bylo uspět,“ pochvaloval si spokojený Roman Will po výhře 2:0.

Také díky němu se Pardubice vrací před vlastními fanoušky za nerozhodného stavu. Třicetiletý brankář tentokrát předčil Ondřeje Kacetla, předvedl jedenatřicet zákroků a vychytal druhou nulu v letošním play off.

Po zápase nezapomněl pochválit i spoluhráče, jež především v závěru zdobila mimořádná obětavost: „Smekám před kluky, kteří za mnou chytali puky, které jsem neměl. Blokovali, padali tam po hlavě.“

Oceláři vyšli gólově naprázdno teprve popáté v sezoně. Místy přitom měli až drtivý tlak, soupeře několikrát zamkli v obranném pásmu a vypracovali si řadu velkých příležitostí.

Tu největší spálil Andrej Nestrašil, před nímž se ve třetím dějství ocitla téměř prázdná branka: „Možná jsem o půl vteřiny počkal, chtěl jsem se ještě podívat, kde bude prostor. Beru na to na sebe, měli jsme to na lopatě.“

Teď mají oba týmy před sebou možná klíčový souboj celého semifinále. Ve hře je první postupový mečbol.

Třinec v nedávné minulosti ukázal, že se v nejdůležitějších momentech dokáže vybičovat k výborným výkonům. Stačí si vzpomenout na páté zápasy se Spartou v letošním čtvrtfinále (3:0) a loňském finále (7:3).

První šarvátka v druhé minutě čtvrtého semifinále hokejové extraligy. Vlevo forvard Miloš Roman z Třince dostává ránu od pardubického útočníka Tomáše Vondráčka.

„Bude to pořád vyrovnané. Rozhodne, kdo chce víc a má to v hlavě. Věřím, že u nás v kabině to v hlavách máme, moc chceme,“ vyprávěl odhodlaně Nestrašil.

„Těžko říct, jestli jsme získali výhodu. Je to jako by série začínala znovu. Jen teď už bude na dva vítězné zápasy. Na ledě se ukáže, kdo je psychicky silnější,“ reagoval Will.

