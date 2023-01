Budou rozhodovat detaily, říká o duelu v Liberci pardubický útočník Radil

„V první řadě Liberci pokaždé suprově zachytal gólman Petr Kváča, ale že jsme mu ve dvou zápasech dali jen dva góly, je asi pouze shoda náhod,“ uvažoval Radil.

Potvrdit se to může už v pátek, kdy Dynamo znovu nastoupí na severu Čech. Začíná se v 18 hodin.

Liberec - Pardubice Pátek 18.00 online

„Liberec bude mít asi trochu výhodu, protože hraje doma, kde má menší hřiště, ale bude to i tak hodně vyrovnané. Rozhodovat budou detaily,“ předpokládal Radil, jenž by uvítal, kdyby kluziště na všech stadionech měla třeba po vzoru NHL stejné rozměry.

„Vyhovovalo by mi to, protože takhle se člověk musí pořád přizpůsobovat. To mi přijde trochu nešťastné, ale na své hře kvůli tomu nic neměním,“ řekl jeden ze dvou nejproduktivnějších hráčů Dynama, se 30 body za 10+20 se o první místo dělí s Tomášem Zohornou. Oba ožili poté, co se Radil nedávno vrátil do první lajny po třízápasové absenci zaviněné nemocí.

„Ještě nemám ze své hry stoprocentní pocit, ale doufám, že to co nejdřív nakopnu,“ slíbil Radil.

Zápas Dynama na ledě Liberce mohl nabídnout ještě jeden sledovaný příběh. Včera totiž vypršel dvouletý distanc útočníka Jana Mandáta, který byl v prosinci roku 2020 pozitivně testován na kokain právě po utkání Pardubic v Liberci. Teď Mandát dostal druhou šanci a je znovu plnohodnotnou součástí pardubické sestavy. Dnes se tak mohl uzavřít pomyslný kruh, Mandáta ale do hry nepustí zranění.

„Honza Mandát ještě nenastoupí. Doléčuje drobné zranění a v sestavě by se měl objevit až v průběhu příštího týdne,“ řekl tiskový mluvčí Dynama Jan Mroviec.