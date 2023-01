Pardubický útočník Radil po porážce se Spartou: Ještě se stane hodně věcí

V první třetině bylo ještě Spartě vyrovnaným a chvílemi možná i lepším protivníkem. Od druhé třetiny už ale dominovali Pražané. „Hráli výborně. Zavřeli to a my se k nim hrozně těžko dostávali. A taky je podržel Kovárna (gólman Jakub Kovář),“ krčil rameny Radil.

Práce Kovář mnoho neměl, pochytal osmnáct střel a Sparta vyhrála 3:0. Po velmi sporné ofsajdové situaci se prosadil Vladimír Sobotka a na něj navázali David Němeček s kapitánem Michalem Řepíkem.

„Do prvního gólu to bylo vyrovnané, ale pak dostali vítr do plachet, a my už se nedokázali vrátit do zápasu. A že ten první gól byl z ofsajdu, to vůbec nevím,“ divil se Radil.

Dynamo tak přišlo o sérii čtyř výher v řadě a kvůli vítězství Vítkovic v Plzni 3:2 taktéž o první místo v tabulce. Na něj se může rychle vrátit, jelikož má o zápas méně. Další hraje v pátek od 18 hodin v Liberci.