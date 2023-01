Winter Games ovládl Třinec, Pardubice opět vedou extraligu. Kladno překvapilo

Kolo plné branek v úvodních minutách. Už po 46 vteřinách vedly Pardubice v Liberci, necelých devadesát vteřin zase stačilo Karlovým Varům na první trefu, ty navíc hned za dvě minuty přidaly další.

Jak Pardubice, tak Vary nakonec své zápasy dovedly do vítězného konce. Úvod se podařil také Litvínovu, nájezd ve druhé minutě proměnil Giorgio Estephan, jenže na rozdíl od dvou zmíněných v Plzni prohrál.

Hráči Komety nastupují do Winter Classic. Jaromír Jágr se raduje se svými spoluhráči z úvodní branky v utkání proti Vítkovicím.

Vítkovice se proti Kladnu trápily, nakonec prohrály 0:3 a kvůli porážce přišly o vedoucí pozici extraligové tabulky. Mladá Boleslav otočila duel s Hradcem Králové a na domácím ledě vybojovala dva body.

Kometě se výjezd do Bratislavy vůbec nepovedl, od Třince schytal těžký debakl a do Česka se vrací s prázdnou.

Už popáté extraliga nabídla utkání pod širým nebem, tentokrát Kaufland Winter Games hostila při oslavách stého výročí tamního Slovanu Bratislava. Kometa se ve specifickém prostředí představila už počtvrté, to Třinec prožil premiéru. Brno z předchozích tří zkušeností zvládlo jen jednu dovést do vítězného konce a na tom se nic nezměnilo ani tentokrát.

Dominik Furch nastoupil v čepici na masce do Winter Classic v Bratislavě. Jakub Flek drží kotouč v zápase pod otevřeným nebem.

Třinec sázel góly jako na běžícím páse, pětkrát se trefili slovenští hráči, k ni se přidal také Andrej Nestrašil, naopak za hosty se prosadil pouze jednou Jan Süss. Dařilo se především druhé formaci Ocelářů, Libor Hudáček si připsal dokonce čtyři body, Nestrašil tři, dva góly vstřelil Daňo. Na Tehelné pole si našlo cestu 11 367 diváků, nejméně v historii na extraligový zápas pod otevřenou střechou.

Zdeněk Moták (Třinec): „Zápas byl v těžkých povětrnostních podmínkách, na ploše byly spousty vody, na hráčích, na trenérech. Myslím si, že jsme podali velice koncentrovaný, zodpovědný výkon, byli jsme ve všech třetinách lepší. Dobře jsme bruslili, dokázali jsme se lépe vypořádat s podmínkami, které tady panovaly. Snad jen chvilku na začátku druhé třetiny, kdy jsme tam měli pár ztrát kotoučů v našem obranném pásmu, jsme dovolili Kometě ohrozit naši bránu. Jinak si myslím, že jsme celý zápas kontrolovali a zaslouženě zvítězili.“

Jaroslav Modrý (Brno): „Do poloviny zápasu jsme byli rovnocenným soupeřem. Od poloviny jsme začali dělat věci, které pro nás nejsou charakterní. Tlačíme se dopředu, ale propadneme. A oni, jak jsou kvalitní tým, tak z těchto brejků byli efektivní. Situace dva na jednoho jim nemůžeme dát, my jim to dáme dvakrát a oni nám dají dva góly. Pak jsme se nechali dvakrát vyloučit v útočném pásmu a Třinec má přesilovku na 30 procentech (úspěšnosti) a jednu z nejlepších v soutěži. Tam nám ublížili a rozhodli zápas.“

Ačkoliv Pardubice ve většině zápasech v aktuální sezoně dominují, v jedné činnosti přeci jen pokulhávají. Vstřelily nejméně branek v přesilovkách ze všech týmů. Jenže na tuto nepříznivou statistiku daly rychle zapomenout, už v první minutě totiž úvodní početní převahu přetavily v gól.

Dynamo tak odšpuntovalo pravidelný přínos přesných tref, který trval celý zápas. Pardubice se z vedení vždy radovaly jen pár minut, Liberec dokázal třikrát včas odpovědět. Až na čtvrtý zásah odplatu v rukávu neměl. A není se čemu divit, pouhých jedenáct vteřin před koncem využil další přesilovku Robert Kousal a právě v disciplíně, která Dynamu v sezoně nesedí, rozhodl.

Lukáš Radil otevřel skóre v utkání s Libercem.

Patrik Augusta (Liberec): „Hráči to dnes odfárali, odmakali, hráli opravdu výborné utkání. Hráli jsme proti velice kvalitnímu soupeři a ten závěr byl krutý.“

Marek Zadina (Pardubice): „Myslím, že jsme viděli velice dobré a rychlé utkání, bylo to nahoru dolů. Liberec hrál dobře systémově. Padlo hodně branek. Rozhodly speciální týmy, proměnili jsme dvě přesilovky, Liberec také dvě. Ubránili jsme oslabení čtyři minuty. Bylo dobré, že jsme v zápase vždy vedli, Liberec srovnával v přesilovce, ale my jsme si za tím šli a přiklonilo se to k nám, když jsme 11 sekund před koncem proměnili přesilovku. Myslím, že jsme byli o ten chlup lepší než Liberec a vítězství jsme si zasloužili.“

Šancí mnoho, gólů málo. Opět se potvrdilo, že ve vzájemných duelech Boleslavi s Hradcem v úvodní třetině branky nepadají, ve druhé dvacetiminutovce tradici zachoval Mountfield, který se opět ujal slova jakožto hostující tým jako první. Nicméně poprvé se prosadil také domácí celek.

Fanouškům se předvedený hokej musel líbit. Tedy až do doby, než posila ze Sparty Daniel Přibyl fauloval. Hradec totiž nabídnutou přesilovou hru využil, napřáhl Jérémie Blain a jeho střela propadla až za Novotného. Ovšem Boleslav nakonec své příznivce potěšila, i ona početní převahu využila a v prodloužení rozhodl švédský útočník Tim Söderlund.

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „My se samozřejmě seznamujeme za pochodu, protože já jsem byl dnes poprvé na tréninku na rozbruslení. To byla krátká doba. Myslím, že tam byly dobré věci. Samozřejmě tam byly věci, na kterých bude potřeba zapracovat, protože jsme nabízeli soupeři zbytečně šance. Jsou to věci, na kterých se dá pracovat, a určitě se na ně zaměříme. Musím říct, že tým je výborně připravený. Je to věc, na které se dá stavět. V bruslivém hokeji chceme jednoznačně pokračovat. Je výborné, že jsme vyhráli. Hlavně si myslím, že je to pro kluky psychicky vzpruha a impulz do dalších zápasů, protože se v nich teď nedařilo. Každý bod je důležitý v situaci, v které se nacházíme.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Máme na to trošičku smůlu. Podruhé nebo potřetí v sezoně jsme narazili na tým, kde zrovna vyměnili trenéra. Nový úspěšný trenér přenesl tu energii z dvacítek na domácí tým, který hrál velmi dobře. My jsme v zápase dvakrát vedli, ale ani jednou se nám nepovedlo vedení udržet delší dobu a dostat tím domácí trošku pod psychický tlak. Byla to škoda. Myslím, že domácí byli lepší celý zápas. Bodu si vážíme. Zápasy jdou rychle za sebou. I se mi zdálo v prodloužení, že nám trošičku došly síly. Pro nás je to cenný bod.“

Uběhla minuta a půl, za obranou Plzně vyplaval Freibergs a unikajícího litvínovského beka museli domácí faulovat. Nařízeného trestného střílení se ujal Giorgio Estephan a jednoduchou střelou k tyči otevřel skóre. Indiáni následně měli nespočet šancí, jenže kvalita koncovky odpovídala lednovému trápení týmu.

Proti Hradci neskórovali, v Třinci jen jednou a dvakrát se trefili do sítě Vítkovic. Trable ukončili ve druhé třetině Suchý s Hrabíkem, kteří se prosadili z dorážky a díky teči. Právě tyto góly nakonec stačily domácím k zisku všech třech bodů. Litvínov totiž ve zbytku zápasu hrozil jen zřídka, i proto musel zhruba pět minut před koncem zkusit štěstí v šesti. Neúspěšně.

Hokejisté Plzně se radují z branky do sítě Litvínova.

Petr Kořínek (Plzeň): „Jsou to strašně důležité body po třech nezvládnutých zápasech. První tři střídání - včetně inkasovaného gólu z trestného střílení - nebyla od nás úplně ideální. Ale pak se mužstvo nastartovalo, ve druhé třetině jsme si vytvářeli tlak a byla otázka času, kdy vstřelíme branku. Litvínov měl ale také šance, hlavně dvě přesilovky. Tam nám výborně zachytal Míra Svoboda a kluci to odbránili. Nejdůležitější bylo, že jsme podali konečně týmový výkon. Všichni to odmakali a šli si za vítězstvím.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Myslím si, že jsme měli velice dobrý vstup do utkání. Ale po inkasovaném gólu z trestného střílení Plzeň začala dostávat kotouče k nám do pásma a vytvářela si tlak. Od druhé třetiny se obrázek hry změnil a druhá i třetí třetina byly vyrovnané. Nicméně z našeho pohledu rozhodla druhá třetina a naše ztráty kotoučů ve středním pásmu a neochota pracovat v předbrankovém prostoru v útočném pásmu.“

Varům patřila před 37. kolem třináctá příčka jen kvůli horšímu skóre. Poslední pozici garantující postup do osmifinálového předkola totiž držely právě Budějovice a tato motivace byla na hostech patrná od úvodního vhazování.

Vždyť už po 87 sekundách zvedal ruce nad hlavu Tomáš Rachůnek, za dvě minuty ho následoval Jiří Černoch. Vary řídily první třetinu, v té druhé už se hra ale i díky přesilovkám domácích srovnala. Prostřední část dokonce vyhrály Budějovice, i tak ale před pauzou jeden gól ztrácely. A manko nakonec nedotáhly, do prázdné branky navíc přidal čtvrtý gól Kohout.

Dominik Hrachovina loví ze sítě první ze dvou kotoučů v první třetině proti Karlovým Varům. Milan Gulaš se snaží prosadit mezi karlovarskými obránci.

David Čermák (České Budějovice): „Na začátku jsme dostali dva nešťastné góly. První po chybě na modré čáře, druhý po chybě za bránou, to nás poznamenalo. Potom šel náš výkon nahoru a dostali jsme se do zápasu. Možná jsme měli častěji střílet, ale nechtěli jsme trefovat soupeře, který dobře blokoval. Chtěl bych poděkovat klukům za výkon, protože vím, v jakém byli zdravotním stavu. V sezoně to potká každý tým.“

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Úplně se nám nepovedl vstup, České Budějovice měly tlak. Ale dali jsme šťastný vedoucí gól a brzy nám pomohl druhý. Ve druhé třetině jsme měli dvě vyloučení a domácí v přesilovce zdramatizovali zápas. Do závěru jsme šli se snahou nenechat se rozhodit z obranného tvaru, což se nám víceméně povedlo a jsme rádi za tři body.“

Vítkovice bránily jednobodový náskok před dotahujícími Pardubicemi, souboj s posledním Kladnem měl být jednoznačnou záležitostí. Podobně jako Litvínov, Vary nebo právě Pardubice i Ridera mohla hned v úvodu soupeři odskočit, jenže Jágrovo hákování nepotrestala.

Jaromír Jágre kličkuje mezi vítkovickou obranou.

A právě formace kladenského matadora zajistila první branku zápasu. Adam Kubík mířil přesně nad lapačku Stezky. Opatrný hokej před vyprodaným hledištěm narušila druhá branka Kladna, až po ní se domácí vzchopili k výkonu, který ji zdobí většinu sezony. Jenže ke gólu nevedl, naopak chybu ve vlastní přesilovce trestal Tomáš Plekanec.

Takto se prosadil Tomáš Plekanec ve vlastním oslabení:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Prohra před vyprodaným stadionem mrzí. Ale Kladno hrálo dobře a my jsme na něj dnes nenašli recept. Vázly nám ruce, nohy, hlava, přeskakovaly nám kotouče a chyběla nám lehkost. Tam, kde jsme se mohli chytit přesilovkou, tak jsme ještě dostali gól. Asi i my potřebujeme hrát takové zápasy, abychom si uvědomili, že bez obrovského nasazení a dřiny v každém zápase nám soupeř nic nedaruje. Dnes nám nefungovalo nic, prostě špatný zápas. Musíme na to zapomenout.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Celé mužstvo dnes předvedlo vyspělý výkon v čele s výborným brankářem Brízgalou. Sice jsme vstoupili do zápasu oslabením, ale to se nám podařilo ubránit a pak jsme hráli disciplinovaně. Podařilo se nám vstřelit první gól a až na jednu šanci v přesilovce toho Vítkovice moc neměly. Ve třetí třetině domácí měli nějaké střely, ale nás podpořil výborný Brízgala a získáváme cenné tři body.“