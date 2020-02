Slabá koncovka stála Pardubice v utkání s Libercem zbytečně body

Velký pech měly Pardubice hlavně ve 32. minutě za stavu 1:1. To Kousal v brejku s parťákem Vondrkou bekhendem vypálil do břevna a kotouč se za zády gólmana Tygrů Hrachoviny odrazil do pravé tyče. Kousal jej potom ještě málem dovezl do sítě na vlastní noze, když po kontaktu s obráncem Graborenkem upadl, a Vondrka nedokázal volný puk dorazit...

„Já jsem byl přesvědčený, že je to gól,“ vysvětloval posléze Michal Vondrka, kterého Kousalova střela zmátla stejně jako celý zbytek stadionu. „Spěchal jsem tam, abych to případně mohl dorazit, ale puk se mi ztratil z dohledu. Když jsem si pak všiml, že se odrazil kousek od mojí hole, už jsem nestačil zabrzdit. Je to samozřejmě moje chyba, ale neviděl jsem ho včas,“ litoval zkušený borec.

Autor vyrovnávacího pardubického gólu i tak mohl zápas později rozhodnout, jenže ve 44. minutě při brejku dvou na jednoho po Tyborově přihrávce z levé strany minul bránu.

„Přestřelil jsem ji a pak jsme dostali teč na 1:2,“ vracel se k nakonec vítěznému zásahu libereckého Ordoše, který touš (letící původně mimo) v povolené výšce šikovně nasměroval hokejkou k pravé tyči bezmocného gólmana Dynama Pavla Kantora. „Potom jsme se nechali vyloučit, inkasovali na 1:3 a museli hrát vabank. V power play jsem se po buly k puku dostal pozdě, ujeli nám a pojistili výhru,“ shrnul Vondrka.

Východočeši padli poprvé po čtyřech vítězstvích - před zápasem s Libercem venku porazili v derby Hradec, uspěli i ve Vítkovicích, doma se Zlínem a minulý pátek v Kladně.

„Jsou to zápasy o život a s Libercem se to prostě nepovedlo,“ poznamenal Vondrka. „Myslím, že tam po těch čtyřech výhrách žádné uspokojení nebylo,“ přemítal.

Jeho mužstvo má v boji o záchranu nadále tříbodový náskok na poslední čtrnácté Kladno, navíc mu po nedávné konfrontaci s Rytíři hraje do karet i vzájemná bilance.

„Ale my nemůžeme koukat na to, jak hraje Kladno nebo (dvanáctý) Litvínov - musíme sami získávat co nejvíce bodů,“ velel. „Máme to stále ve svých rukách.“

Zbývají čtyři kola - nejbližším protivníkem bude pro Dynamo v pátek od 18 hodin znovu v pardubické aréně nyní druhá Plzeň, která o víkendu porazila 8:5 Kladno. „Hraje se pořád na krev, tým je zvyklý. Nervózní nejsme,“ prohlásil Vondrka.