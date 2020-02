Na Plzeň. Chceme si uhrát klidný závěr, zní z Pardubic

Liberečtí Bílí Tygři minulý víkend přivezli do haly Dynama mimo jiné Slováka Libora Hudáčka, druhého muže kanadského bodování. S Plzní dorazí letošní největší extraligové eso: Milan Gulaš. Borec, který posbíral už 74 bodů (34+40) a Pardubicím letos nastřílel ve třech vzájemných utkáních čtyři branky (v prvním z nich vsítil hattrick). Když měl tedy pardubický asistent Michal Mikeska po čtvrtečním tréninku vypíchnout hlavní úkoly pro svoje svěřence v zápase, zmínil přirozeně i jeho jméno.

„Plzeň je strašně aktivní a bruslivé mužstvo. Musíme se jim v tom minimálně vyrovnat a uhlídat Gulaše,“ pravil Mikeska, který sám ovládl bodování ve výlukové sezoně 2004-05, kdy Pardubice dobyly v pořadí čtvrtý titul.

Stejně jako Liberec je tedy i Plzeň hodně těžký kalibr, ale jeden rozdíl tu podle Mikesky přece jen je. „Prohrála posledních sedm venkovních zápasů,“ upozornil kouč.

Dynamo tak větří šanci, tím spíš, že to bude jeho předposlední letošní zápas před domácím publikem. „V naší situaci potřebujeme body. Chceme si uhrát klidný závěr extraligy, a ne trnout do posledního kola, co se stane, nebo nestane. Tohle je jedna z příležitostí je získat,“ poznamenal.

V sestavě by měl chybět jen zraněný zadák Michal Ivan, další obránce Jan Zdráhal, který musel odstoupit z bitvy s Libercem, už se ve čtvrtek normálně chystal s týmem. „Máme šest beků, které potřebujeme,“ komentoval to Mikeska.

Ten by byl rád, kdyby aktuálně předposlední třinácté Dynamo navázalo na vydařenou prostřední část duelu s prvními Tygry, ve které vyrovnalo stav na průběžných 1:1 (nakonec favoritu podlehlo 1:4).

„Takhle by měla vypadat každá třetina každého domácího zápasu,“ uvedl Mikeska. „Tlačit, hodně bruslit a střílet, aby vznikaly nebezpečné situace před soupeřovou bránou. A v útočném pásmu hrát co nejjednodušeji,“ pokračoval.

Ztráta s Libercem jej mrzela, k bodům totiž nebylo tak daleko, jak by mohl naznačovat nepříznivý finální výsledek.

„Tím, že jsme ve druhé třetině srovnali krok i skóre, jsme měli 20 minut na to, získat minimálně jeden,“ sdělil trenér Mikeska. „Ve třetí třetině jsme začínali přesilovkou. Doufali jsme, že ji využijeme, nebo aspoň získáme tlak, který by se dalších pár minut mohl promítnout do vývoje zápasu,“ dodal.

Sám byl pevně přesvědčený, že hráči zápas strhnou na svou stranu. „O přestávce po druhé třetině jsme jim řekli, že to je přesně ta cesta a styl hry, ve kterých musíme pokračovat. Ovšem samozřejmě musíme brát v potaz kvalitu soupeře, který na druhou třetinu zareagoval,“ konstatoval kouč Mikeska.