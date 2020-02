Nemůžeme jen couvat a vyčkávat, říká pardubický útočník Svačina

„Mě hokej s nimi hodně baví, jsou to mladí kluci, na ledě si vyhovíme. Snažíme se hrát tak, aby nás to bavilo. Když to takhle bude, výsledky se dostaví. Jsem rád, že s nimi hraju, semtam nám tam i něco spadne. Doufám, že to bude pokračovat a že pro tým budeme platní,“ přál si Svačina, jenž do Pardubic původně přišel na hostování z brněnské Komety do konce ročníku a východočeský klub si ho už stačil pojistit i pro příští sezonu, když převzal jeho kontrakt.

Liberec, letošní vítěz Prezidentského poháru a jeden z hlavních adeptů na titul, sice v neděli přeťal úspěšnou sérii Dynama, ale podle Svačiny prohra 1:4 tým, který v předešlých kolech nabral slušné sebevědomí, nijak nevykolejila.

„Byla škoda, že jsme ve druhé třetině (za stavu 1:1) nedali ještě nějaké góly, protože věřím, že kdyby se to povedlo, v té třetí už bychom to udrželi a dotáhli to do vítězného konce,“ přemítal 32letý hokejista. „Ale je celkem zbytečné se k tomu nějak vracet. Podle mě se nám povedla jenom ta jedna třetina a to je na Liberec určitě málo,“ dodal.

Každopádně o něco se ze zápasu s Bílými Tygry v dnešním mači se druhou Plzní (od 18 hodin v enteria areně) rozhodně opřít lze. „Jednoznačně bychom chtěli napodobit aktivitu z té druhé třetiny. Nemůžeme jenom couvat a vyčkávat, co s námi soupeř udělá. Ať je to Liberec, nebo Plzeň...,“ řekl Svačina.

Plzeňští sice zatím do tabulky nastřádali o plných třináct bodů méně než famózní Tygři, ale i tak se jejich mužstva vyznačují podobnými charakteristikami - zdobí je zejména skvělá ofenziva.

„Doufám, že nám to v pátek bude sedět, že se bude hrát hokej a že vyhrajeme. Že se zase nastartujeme a dostaneme na vítěznou vlnu, protože zápasů už moc nezbývá. Každý může rozhodovat,“ uvědomoval si Svačina.

Prvním mužem kanadského bodování extraligy Milanem Gulašem a jeho plzeňskými kumpány se nehodlal nijak stresovat.

„Hlavně bychom se měli starat sami o sebe,“ zdůraznil. „Hrajeme doma, takže se budeme snažit, aby si na nás musel dávat pozor naopak soupeř a abychom my byli ti, kteří budou určovat hru. Nesmíme být vylučovaní, protože Plzeň má výborné přesilovky,“ konstatoval.

S mančaftem opět spoléhá na hlučnou podporu z hlediště. „Zase přijde 9 tisíc lidí a poženou nás. Myslím, že celá kabina věří, že to společně urveme,“ řekl.