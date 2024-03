Pardubice slavily postup po bitvách o každý kus ledu. Hřeje tím víc

„Obrovský dík a kredit do kabiny, samozřejmě to byla hodně těžká série. My jsme věděli, co nás čeká — potvrdilo se to a moc nás těší, že jsme postoupili,“ pravil na tiskovce po vítězném pátém duelu (3:2 pro Dynamo) Marek Zadina, trenér domácích Pardubic. „Ale kluci si za tím celé čtvrtfinále šli, všechny zápasy oddřeli. Jsme rádi, že už nemusíme do Hradce,“ dodal kouč.

Křídelník čtvrté pardubické formace Jan Mandát, jehož gól v čase 54:24 páté derby i čtvrtfinále jako takové rozhodl, označil dění na ploše za „totální bitvu o každý kus ledu“. „Hradečtí jsou strašně rychlí, nepříjemní při forčekingu. To samé platilo i v jejich útočném pásmu, měli jsme problémy se přes ně dostat. Klobouk dolů před nimi, bylo to vážně vyrovnané. Je skvělé, že jsme to zvládli takhle v pěti utkáních,“ prohlásil 28letý forvard.

Pro Mountfield, který si chtěl v sérii vyšlápnout na dosavadního suveréna sezony, je finální výsledek 4:1 na zápasy pro rivala a vlastní konec v play off dost krutý a určitě obtížně stravitelný.

Jan Mandát se raduje z vítězné trefy pátého čtvrtfinále proti Hradci Králové.

„Mrzí nás, že série dopadla takhle. Vždycky to skončilo o gól, nicméně vyhráli jsme jen jednou. Rozhodly maličkosti, ale můžeme být na sebe hrdí. Proti nám stál tým, který zlomil bodový rekord základní části,“ připomněl hradecký brankář Lukáš Pařík, jedna z opor poraženého mančaftu.

„My s nimi drželi krok a hráli vyrovnané zápasy. Občas jsme měli navrch, ale bohužel to nevyšlo,“ smutnil gólman. Slova ze sebe obtížně páčil hradecký trenér Tomáš Martinec. Než začal s pozápasovým hodnocením závěrečného klání, dal si načas, aby si utříbil myšlenky.

„Vážím si toho, že hráči v sérii odevzdali od prvního zápasu maximum, a myslím, že takovému týmu, jaký letos Pardubice mají, byli více než důstojným soupeřem,“ řekl posléze.

„Soupeři gratulujeme a přejeme mu hodně štěstí do další fáze play off,“ doplnil sportovně. Často se zmiňuje, že v play off ještě narůstá role prvního gólu, a Hradci se jej ve čtvrtfinále podařilo vstřelit hned třikrát. Významněji toho však nevyužil ani jednou. Ve třetím mači, který ukořistil pro sebe, na vítězství nakonec dosáhl s velkou klikou až v nájezdech (2:1), v nichž navíc ztrácel.

Hokejisté Pardubic slaví postup do semifinále play off.

Pardubice uměly otáčet skóre

Dynamo naproti tomu při dohánění náskoku demonstrovalo svou sílu, několikrát už to s ním vypadalo bledě. Třeba v prvním zápase série, který pro ně byl — i vzhledem k očividné nerozehranosti způsobené pauzou od konce základní části do startu čtvrtfinále — důležitým odrazovým můstkem do play off, stahovalo náskok soka hned dvakrát, když prohrávalo nejprve 0:2 a později ještě 2:3.

Vstup do pátého střetnutí také neproběhl zrovna ideálně — již ve 2. minutě inkasovalo ve dvojnásobném oslabení z hole Miškáře. Ale to už měli Pardubičtí pod sebou polštář slibného vedení 3:1 na zápasy a i s touto nepříznivou situací si bravurně poradili. Soustředěnost a zodpovědnost hráčů směrem k finiši série nápadně rostla.

Činností, již je nutno pro semifinále vyladit, jsou bezpochyby přesilovky, jakkoli se kouč Zadina snažil tenhle fakt trochu bagatelizovat konstatováním, že si cení schopnosti svého týmu prosadit se pět na pět. Pouhé dvě využité výhody ze 20 příležitostí jsou alarmující.