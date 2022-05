Čistka v kádru pardubických hokejistů. V týmu skončilo třináct hráčů

Mezi nejvýraznější odchody lze zařadit ten útočníka Anthonyho Camary, kterému krátce po podpisu nové dvouleté smlouvy absolutně nevyšel závěr sezony. Svérázný Kanaďan si v patnácti zápasech včetně play off připsal jen dva body za asistence.

Dalším škrtem, který pardubické fanoušky jistě zabolel, je odchod obránce Juraje Mikuše. Třiatřicetiletý zadák strávil v Dynamu poslední čtyři roky, v tom pátém už mu však Pardubice nebyly schopny nabídnout adekvátní roli. Podle informací MF DNES se Mikuš stěhuje do Vítkovic.

„Ukončení spolupráce s Jurou Mikušem je jednou z těch větších změn. Chtěl bych mu poděkovat za roky, které u nás strávil, a za práci, kterou pro klub odvedl,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Ten již dříve potvrdil odchody útočníků Lukáše Anděla, Marka Hecla a Ondřeje Romana, které mimo jiné doplní také kanadský obránce Dennis Robertson.

Končí v Pardubicích Brankář

Oliver Štěpánek Obránci

Juraj Mikuš

Dennis Robertson

Matt Petgrave

Jurij Sergijenko

Jan Oliva Útočnici

Anthony Camara

Lukáš Anděl

Ondřej Roman

Marek Hecl

Igor Švyrjov

Denis Kusý

Michal Pochobradský

„Dennis podával skvělé výkony, ale v závěru sezony jej přibrzdilo zranění. Rozhodli jsme se angažovat jiné obránce a pro něj by nebylo v základní v sestavě místo,“ uvedl Salfický.

Pardubický dres už nebudou nosit ani lednové posily Matt Petgrave, Igor Švyrjov a Jurij Sergijenko. Končí také členové širšího kádru gólman Oliver Štěpánek, obránce Jan Oliva a útočníci Denis Kusý s Michalem Pochobradským.

„Chtěl bych klukům poděkovat, jak se v Pardubicích prezentovali, a popřát všem hodně štěstí v jejich další kariéře,“ vzkázal Salfický.

První potvrzenou posilou je naopak obránce pražské Sparty Tomáš Dvořák, jako další by měli přijít David Musil a Peter Čerešňák, útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem a gólman Roman Will. Spekuluje se také o Lukáši Radilovi a Martinu Kautovi. Jako trenér je povede čerstvě zvolený Radim Rulík, posily by mělo Dynamo oznámit v příštím týdnu.