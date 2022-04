Pardubice povede trenér Rulík. Snad to konečně zacinká, přeje si Dědek

„Dostal jsem nabídku, nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Zhodnotil jsem si, že je čas na změnu. Pardubice vždycky patřily k dobře zavedeným extraligovým organizacím,“ okomentoval své rozhodnutí Rulík, jenž podepsal smlouvu na dvě sezony s roční opcí.

Pozice jeho asistentů zaujmou Marek Zadina, který aktuálně působí v Třinci, a Richard Král. Ten přitom ještě na konci března plnil roli hlavního kouče.

Po čtvrtfinálové porážce s Českými Budějovicemi (1:4 na zápasy) ale na střídačce skončil, stejně jako jeho asistenti David Havíř s Petrem Sýkorou a manažer Tomáš Rolinek.

„Delší dobu už tady působí, dobře zná prostředí, což je velice důležité,“ řekl nový kouč Východočechů ke Králově opětovnému angažování.

Jmenováním nového trenérského tria se chtějí Pardubice opět přiblížit vytouženému titulu, na který nedosáhli od roku 2012.

Pod Dědkovým vedením se sice zbavily nálepky extraligového otloukánka a týmu bojujícího o záchranu, na výraznější úspěch ale stále čekají. Také s minulým ročníkem se rozloučili už mezi nejlepší osmičkou.

„V základní části bychom chtěli být do čtvrtého místa a v play-off chceme bojovat o medaile. Bylo by dobré, kdyby to ke stoletému výročí konečně zacinkalo,“ přeje si Dědek.

Rulík už ví, jaké je to být součástí vítězného týmu. Extraligu ovládl v roce 2015 na střídačce Litvínova. S Bruslaři loučí po necelých čtyřech letech, během nichž na spolupracoval s Miloslavem Hořavou, Pavlem Paterou a Petrem Hakenem.

O jeho případném odchodu se spekulovalo už během sezony. Zkušený kouč měl se Středočechy platnou smlouvu až do jara příštího roku, klub za něj tedy obdrží blíže nespecifikované odstupné.

„Po dohodě majitelů obou zainteresovaných klubů jsme se s Radimem dohodli na vyvázání ze smlouvy. Radimovi v každém případě děkujeme za čtyři roky trenérské práce, které patřily k těm nejúspěšnějším v historii klubu,“ uvedl pro klubový web generální manažer Jan Tůma.

Rulíkovo angažmá v Boleslavi lze opravdu označit za povedené. Jeden postup do čtvrtfinále, dvě účasti v semifinále. Není náhoda, že se jeho jméno skloňovalo i ve spojení s národním týmem a reprezentační dvacítkou.

„Nemám zapotřebí něco naznačovat a ukazovat se, aby se na mě náhodou nezapomnělo. Možná je to špatně, ale jsem tak nastavený. Beru to tak, že za trenéra mluví výsledky a jeho práce,“ řekl mistr světa z roku 2005 v letním rozhovoru pro iDNES Premium.

V Mladé Boleslavi by jej měl nahradit Ladislav Čihák, který v uplynulém ročníku společně s Tomášem Martincem vedl vítěze základní části z Hradce Králové.

Kromě Bruslařů působil Rulík na extraligové scéně v Plzni, v Karlových Varech, ve Znojmě, na Spartě a v Litvínově. Teď má před sebou další výzvu.

Zdá se, že Pardubice to s útokem na zlaté medaile myslí opravdu vážně a jsou připraveny do týmu investovat ještě větší peníze než v uplynulých letech.

Už tak silný kádr by měli podle informací iDNES.cz doplnit obránci Tomáš Dvořák ze Sparty, třinecký David Musil a slovenský reprezentant Peter Čerešňák, který dosud hájil barvy Plzně.

Dynamo se zároveň zajímá o služby Tomáše Hyky, Lukáše Sedláka a Romana Willa. V případě českého tria z Čeljabinsku zatím není dohoda na stole, ale jednání probíhají.

Tým se naopak rozloučil s kanadským útočníkem Anthonym Camarou, s nímž přitom v lednu podepsal nový kontrakt. Odchází také obránce Juraj Mikuš, který by měl zakotvit ve Vítkovicích.