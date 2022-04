Pardubický šéf Dědek: Hlavní pozitivum sezony? Hráli za nás mladí hráči

Chtěl více. V plánu byl přímý průnik do čtvrtfinále po základní části soutěže a pak minimálně postup do semifinále. Nic z toho se nakonec Dynamu Pardubice splnit nepovedlo. Většinový majitel klubu Petr Dědek je tak spokojený jen s tím, že se už odvolaným trenérům dařilo do kádru začlenit dost mladých a nadějných hráčů.

„Řekl bych, že sezona nebyla vyloženě špatná, ani dobrá. Ale měli jsme jasně stanovené mety, kterých jsme chtěli v sezoně dosáhnout, a to se nepovedlo. Proto musel odejít trenérský štáb. Na druhou stranu jsme vlastně celou sezonu hráli v popředí tabulky a podle statistik jsme patřili k týmům, které vůbec nejvíce nasazovaly mladé hráče,“ uvedl pro MF DNES Dědek.

Co podle vás byla příčina toho, že se tým nedostal mezi poslední čtyři?

Hodně nás ovlivnil covid. Měli jsme na konci ledna v plánu tým posílit před play off. A to se nám hlavně kvůli covidu a karanténám nepovedlo. Měli jsme rozjednáno hned několik zajímavých jmen, ale prostě to nevyšlo. Nakonec jsme soupisku jen doplnili. Posílení to bohužel nebylo, a to se v závěru sezony projevilo. Někdo by mohl říct, že jsme ty hráče mohli nakoupit už před sezonou, ale my jsme se rozhodli, že do ledna necháme maximální prostor našim mladým. A to se také stalo. Byl to správný krok hlavně směrem k budoucnosti. Bohužel krok B už covid zhatil.

Navíc to dlouho vypadalo, že budete třetí, ale pak v únoru tým šel od porážky k porážce a začal padat tabulkou. Co se stalo?

Hlavní příčinu vidím v tom, že se nám rozpadla obrana. Po odchodu Jakuba Nakládala nás postihlo hned několik zranění v zadních řadách a to se začalo projevovat. Nějakou dobu chyběl Honza Kolář, problémy měl také Hrádek nebo Robertson. Nechci se na to vymlouvat, ale právě taková vlna absencí zkušených hráčů nás stála onen bod, kvůli kterému jsme skončili až pátí a museli do předkola play off.

Tým také nepřirozeně často ztratil body v koncovkách zápasů.

Přesně tak. To bylo neuvěřitelné množství bodů, o které jsme přišli. Myslím, že to také souviselo s těmi dírami v obraně. Tam jsme měli mezery a stálo nás to hodně. Víme o tom a Dynamo se z toho poučí.

Co se týče ztrát v obraně, tak nejvíce se mluvilo o nečekaném prosincovém konci Jakuba Nakládala. Co se tehdy vlastně stalo?

Já bych se k tomu nerad vracel. Fakt jen ten, že po jeho konci jsme vyhráli snad sedmkrát v řadě a tým vypadal dobře. Myslím, že to nebyla ta věc, která by závěr sezony negativně ovlivnila. Problém přišel pak s těmi zraněnými. Jakuba považuji za uzavřenou kapitolu. Musíme se dívat směrem k příští, pro Pardubice výjimečné sezoně.

Fanoušky budou jistě nejvíce zajímat změny v kádru. Z kolika procent se podle vás složení extraligového týmu obmění?

Rádi bychom obměnili kabinu tak, aby v ní bylo minimum zahraničních hráčů. Chceme vsadit na českou stopu nebo lépe řečenou československou, protože Slováky neberu jako cizince. Cílem je tedy mít český tým, nechceme jít cestou Hradce Králové, kde postavili tým na velkém množství cizinců. To podle mne nemá žádnou budoucnost. Potřebujeme také větší a silnější hráče, přece jen jsme byli letos poněkud subtilnější. Celkově si myslím, že skončí pět až šest hráčů a za ně přivedeme kvalitní posily.

Sezonu opět negativně ovlivnila epidemie covidu–19. Fanoušci nemohli po většinu sezony chodit v počtech, které jsou v Pardubicích běžné. Jaký to bude mít dopad na ekonomiku klubu?

Jasné je, že budeme za poslední sezonu ve ztrátě. Jen nyní musíme spočítat, jak veliká bude. Vypadli nám příjmy ze vstupného a tím, že fanoušci nemohli chodit, jsme měli propady i při prodeji občerstvení nebo suvenýrů. Navíc jsme nedostali žádné kompenzace. Takže ekonomika špatná, ale my se s tím vypořádáme. Jednoduché to však není. Mnoho partnerů se dostává do potíží i kvůli válce na Ukrajině, ale s tím vším se musíme poprat. Ztrátu za minulou sezonu odhaduji na nižší desítky milionů korun.

Pardubice se radují z vedoucího gólu na ledě Českých Budějovic.

Někdy si říkám, jestli jste neměl chuť od hokeje utéct. Klub jste koupil v době začátku pandemie, nyní zase válka. Horší dobu na pořízení profesionálního klubu snad vymyslet ani nejde.

Není to snadné, ale my ty obtíže zvládáme a budeme zvládat dál. A to je také můj vzkaz těm politikům, kteří na jednání zastupitelstva kritizují to, že klub vlastníme. Staráme se o něj s maximální pečlivostí a dáváme do něj peníze i přesto, že právně nám stále nenáleží. Moc by mne zajímalo, jestli by se stejně v téhle těžké době chovali i další tehdejší zájemci. Navíc bych zdůraznil, že klub je vlastně stále i majetkem města a jeho zástupci by se podle toho měli chovat. Některé ty výkřiky mne mrzí a štvou mě.

Hodně se na radnici v poslední době mluví také o vaší snaze postavit novou hokejovou arénu. Řadě politiků se nelíbí vaše požadavky po městu.

Předně bych chtěl říct, že většina z těch věcí není podmínkou výstavby nové arény. A také, že většinu z těch staveb radnice stejně plánuje nebo jsou v jejím zájmu. To se týká hlavně jihozápadního obchvatu města. Doprava v Pardubicích je naprosto katastrofální a všichni politici by měli mít zájem toto zlepšit. Ovšem i lávku přes silnici I/37 má magistrát ve svých plánech. Křižovatka u letiště se bude přestavovat tak jako tak. Už jsem navíc řekl, že parkovací dům klidně postavíme za svoje. A kruhový objezd u Parama se moc nepovedl a jeho přestavba bude stejně nezbytná. Proto chci říct, že město žádné stovky milionů nikam dávat nebude muset. Jediné, co by město muselo dělat kvůli nám, je nová přístupová cesta k areálu. Ta by se totiž měla stavět dříve, než radnice původně plánovala.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice. Karel Nedbal z Pardubic

Politici mají hlavně strach z toho, že nebude mít využití stávající enteria aréna.

Ta už má své odžito. Je to stavba z 50. let minulého století, která před 20 roky prošla částečnou opravou. To je už taky nějaký pátek. Navíc se tehdy nedělala střecha, která není v dobrém stavu. Pokud bychom tam měli hrát dál, město by do haly muselo investovat stovky milionů. Také je třeba zdůraznit, že nová aréna by toho radnici hodně přinesla. Především by se značně vylepšilo zázemí závodiště, které stejně potřebuje rekonstrukci. Součástí parkovacího domu by byla nová tribuna. V plánu máme také stavbu kongresového hotelu, restaurací a dalších zařízení, která zvednou úroveň závodiště i celého města. V neposlední řadě musím zmínit, že si od města na to koupíme pozemky za desítky milionů a ze všech nových staveb půjdou daně a další poplatky do městské kasy. Logicky také přibudou pracovní místa.

Nemáte strach ze současného růstu cen stavebních materiálů nebo odchodu ukrajinských dělníků do války?

Těžká situace nebude trvat věčně. My nejdeme stavět zítra, vidím to tak za rok, za rok a půl. Do té doby to bude lepší. S tím si poradíme, to je naše podnikatelské riziko.

S čím půjde Dynamo do příští sezony, ve které oslaví sto let?

Jednoznačně s tím, že chceme hrát na čele tabulky a pak bojovat o medaile. Pardubice jsou hokej a my chceme fanouškům udělat radost. Všem těm malým dětem, co chodí se šálami a čepicemi Dynama do škol a školek, všem, co nás chodí podporovat do arény. Vrchol je samozřejmě titul a o něj se chceme rvát. Samozřejmě nás také čeká mnoho akcí k významnému výročí klubu. Bude toho doopravdy hodně. Už brzy chci fanoušky o všem informovat na tiskové konferenci.