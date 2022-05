Nový šéf extraligy: Baráž zůstává problémem, chceme zvýšit atraktivitu

Loukota výrazněji spolupracuje s Českým svazem ledního hokeje od roku 2008, kdy ukončil studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu.

Pět let plnil funkci manažera reprezentace mužů, dalších pět sezon působil v podobné pozici u žen. Účastnil se dvou olympiád a deseti světových šampionátů.

Nyní uspěl v souboji s dalšími kandidáty na post ředitele hokejové extraligy.

Jaká byla vaše úloha na svazu?

Měl jsem na starosti mezinárodní transfery, také extraligu mladšího i staršího dorostu. Tam jsem se naučil za posledních dvanáct let nejvíc a své teoretické znalosti jsem rozšířil i o ty praktické. Teď přichází tato výzva.

Angažoval jste se u převzetí extraligy s Asociací profesionálních klubů už od roku 2016?

Ne, APK mě oslovila teprve nedávno, na podzim loňského roku. Naplno se věnuji převzetí extraligy až od 16. října loňského roku.

S jakou vizí nastupujete na novou pozici?

Naším hlavním cílem je přilákat diváky zpět na stadiony. Chceme, aby se čísla návštěvnosti vrátila do let před covidem. Chceme být také jednou z nejlepších evropských soutěží, držet krok se švédskou, finskou i švýcarskou ligou. Taky se budeme snažit udržet extraligu marketingově atraktivní, budeme dbát na její vizuální strukturu, aby byla zajímavá a rovněž vychovávala hráče pro národní tým.

Čím přesně se budete pokoušet zvýšit atraktivitu extraligy?

Budeme to probírat a diskutovat s agenturou BPA, která je výhradním marketingovým partnerem. Jednou z možností je samozřejmě atraktivní formát soutěže, nad kterým se můžeme zamyslet, nebo zlepšení herního prostředí tak, abychom vychovávali v extralize budoucí reprezentanty. Další variantou mohou být technologie a sběr dat, který už sice probíhá, ale můžeme ho posunout ještě dál.

Nadále tedy budete chtít zajistit místa mladým hráčům v extralize?

To záleží hlavně na jednotlivých klubech. My jako APK klubům nic nařizovat nebudeme, jde čistě o výkonnost jednotlivých hráčů.

Chystáte změny ve formátu extraligy?

Snažili jsme se držet smlouvy. Čeká nás 52 kol, kluby si rozhodly o formě soutěže ve stylu předkolo, čtvrtfinále, semifinále a finále.

Play off si opět zahraje dvanáct týmů?

Kluby si vybraly, že po základní části půjde první až čtvrtý tým rovnou do čtvrtfinále, pátý až dvanáctý sehraje předkolo na tři vítězná utkání. Čtrnáctý tým bude hrát baráž.

Lze nějak vyřešit, aby tým z extraligy nečekal na baráž čtyřicet dní?

Bavili jsme se o tom s Českým svazem ledního hokeje, s nějakými variantami jsme přišli. Jde o to správně nastavit systém první ligy, ideální by byl dřívější konec její základní části a kratší play off. Termínová listina extraligy by se dala lehce upravit, aby pauza byla třicet dní, ale pořád by šlo pouze o drobný zásah.

Rozpis 1. kola extraligového ročníku 2022/23 Kometa - Karlovy Vary

Hradec Králové - Liberec

Litvínov - Vítkovice

Třinec - Č. Budějovice

Ml. Boleslav - Sparta

Kladno - Pardubice

Plzeň - Olomouc

Nepomohlo by play down?

Extraligové play down by mohlo být dalším modelem, ale to kluby aktuálně hrát nechtějí.

Řešili jste uzavření extraligy?

Určitě to ani není na stole, jelikož to smlouva ani neumožňuje.

Program extraligy opět obsadí úterý, pátek a neděle?

Musí se skončit sedm dní před mistrovstvím světa, variant tedy není tolik. Leden a únor by mohly být plné, ale chceme se držet standardu, který trvá doposud. Věříme, že nás nepotkají žádné restrikce směrem k divákům a na konci sezony si ročník vyhodnotíme a případně přejdeme k nějakým změnám.

Zapojila se APK do tvoření nové smlouvy s NHL?

Ne, smlouvu řešil čistě svaz a letos v dubnu ji podepisoval. My jsme minulý týden měli prezentaci, kde jsme se seznámili s tím, co je jejím obsahem, ale na její domluvě jsme se nepodíleli.

V čem je tedy jiná oproti té předešlé?

Je v ní větší objem finančních prostředků, který může do klubů putovat. Pokud bude hráč draftovaný v prvních dvou kolech, dostane jeho klub v Česku extra odměny. Stejně tak pokud hráč odehraje v NHL více než třicet zápasů za sezonu.