Gólman bez šťávy, objev pro NHL, vytáhlý táta. Kdo byl hvězdou play off?

Loni v play off exceloval. A letos v něm dlouho čapal ještě líp. „Ondra měl skvělé play off. V podstatě nám ho vychytal, ale malinko mu došla šťáva,“ řekl třinecký kouč Václav Varaďa. Jen chyby v pátém finále a role náhradníka mu kazí vizitku mezi smetánkou. Na druhou stranu Kacetl kryl 93,8 procenta střel, gólový průměr měl 1,47. To jsou numera šampiona!

O jeho progresu a výkonech se dozvěděl i hokejový svět. Slovenský útočník postrčil tým do semifinále a sám si vysloužil dvouletou smlouvu v NHL, kterou mu nabídla Arizona. „Táhl nás celé play off,“ pochválil ho sportovní manažer klubu Václav Nedorost. A že boleslavský čipera nehrál finále? V play off nasázel devět gólů, nejblíž mu byl sparťan Tomášek se šesti zásahy.

Už z podstaty profese to mají obránci v podobných anketách tuze složité. Tenhle ale vynikal. Třicátník z Třince podnikal ofenzivní výpravy. Nejpilněji z týmu střílel, ale i perfektně bránil. Jeho význam podtrhují i další statistiky. Na ledě pobyl přes 22 minut za zápas. Zapsal si bilanci 1+5. V play off jednoznačně ovládl hodnocení účasti na ledě – zakončil ho s cifrou +12.

Do sehrané a zkonsolidované zlaté mašiny perfektně zapadl. V útoku si vyhověl s bratry Kovařčíky, kteří vyhlížejí posun do Finska. On sám se zase posouval v produktivitě. Bodoval v pěti ze šesti finálových partií, s bilancí 5+6 skončil v první pětce. Jeho výška, nadhled a nápady na soupeře platily. Před play off se stal poprvé tátou a další cena by nádherné období jen zkrášlila.

Čím se mu přibližoval Masarykův pohár, tím jeho přínos rostl. Celou dobu se jako kapitán příkladně snažil, nikdo v play off nevyslal víc střel (70). I proto patřil mezi nejnebezpečnější útočníky ve finálové sérii. Ačkoliv byste našli produktivnější plejery, jeho body přiživovaly zlaté sparťanské naděje, chválil ho i trenér Jandač. Nezasloužil by si Řepík i hmotnou odměnu?