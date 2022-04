Hlavní bude ukočírovat velká jména, říká pardubický kouč Rulík

„Byl to zvláštní den, asi jsem takový ještě nezažil,“ usmíval se Rulík.

Asistenty mu budou v Dynamu dělat Marek Zadina a Richard Král, po kterém se přitom teprve nedávno uvolnila pozice právě pro Rulíka.

„Richarda jsem si do svého realizačního týmu vybral, protože dobře zná hráče a místní prostředí. Navíc to byl excelentní hokejista, s takovými lidmi moc rád spolupracuji. Každého to musí obohatit,“ řekl Rulík.

Do skladby kádru nezasáhl

Na všechny tři v Pardubicích nečeká vůbec nic lehkého. Klub v následující sezoně oslaví stoleté výročí své existence a majitel Petr Dědek míří za titulem. Kádr má hotový, Rulík prakticky nedostal příležitost mluvit do jeho skladby.

„Možnost mít kontrolu nad složením týmu se pro kouče v posledních letech objevuje méně a méně. Trenéři se mění daleko více než hráči, takže soupisky budují sportovní manažeři s ohledem na nějakou koncepci. Ve stejné situaci už jsem byl v Litvínově, v Boleslavi, teď tady. Pro mě nic nového,“ přemítal Rulík.

Stejná situace? Možná ne tak úplně. V Pardubicích bude soupiska narvaná hvězdami, Rulíkovi byl předán pouze seznam zvučných jmen a bude na něm, aby je dokázal ukočírovat. Mluví se o příchodu čtveřice hráčů z KHL – Tomáš Hyka, Lukáš Sedlák, Lukáš Radil, Roman Will, a dorazit by měli i obránci David Musil s Peterem Čerešňákem. Již dříve Dynamo také oznámilo příchod dalšího beka Tomáše Dvořáka ze Sparty.

„Samozřejmě to je pro mě hlavní téma. Pokusím se na to všechno dobře připravit a prostě to zvládnout. Je potřeba udělat maximum, aby si všechno sedlo co nejdříve. Nejdůležitější bude, aby hráči měli charakter. Některé znám a ti jsou na úrovni, takže by to tu mělo být nastavené dobře,“ nepochyboval Rulík. „Každý chce být platný a vyhrávat, tudíž věřím, že se nám to povede dát dohromady a vytvoříme partu, která bude chtít fanouškům rozdávat radost a hrát co nejlepší hokej,“ dodal.

V Rulíkově kariéře by se nakonec dal najít moment, kdy si práci s velkými jmény osahal. V sezoně 2002/03 v pozici asistenta trenéra v ruském Omsku vedl například Alexandra Perežogina, Maxima Sušinského, Alexandra Popova či Jiřího Šlégra s Pavlem Paterou.

„Ano, to byla moje první zkušenost s nabouchaným týmem. První lajna byla složená z ruského nároďáku, druhá z našeho a zbytek tvořili hráči na solidní úrovni v rámci ruské ligy,“ vzpomínal Rulík.

V záplavě hvězd se však nesmí zapomenout na mladé hráče, což bude velmi obtížné. Loni o sobě dali v Dynamu vědět Matěj Blümel, Filip Koffer, Ondřejové Rohlík s Matýsem nebo Michal Hrádek. Ti všichni by jen neradi přicházeli o své další šance definitivně proklouznout do velkého hokeje.

„Vychovávat mladé hráče musíme dál, určitě je nebudeme opomíjet. Pokud někdo má talent a potenciál, tak s ním jednoznačně budeme pracovat,“ slíbil Rulík.

Letos povede i „dvacítku“

Mladíci budou ostatně jedním z jeho dalších velkých témat následující sezony. Blíží se totiž Rulíkovo jmenování do pozice trenéra reprezentační „dvacítky“, se kterou letos absolvuje dvě mistrovství světa. Minimálně v srpnu a v prosinci během rozjeté sezony se tak Dynamo bude muset obejít bez něj.

„Je to hodně blízko, mám v hlavě připravené nějaké scénáře, jak by to mělo fungovat, ale rád bych o nich mluvil, až bude všechno hotové,“ řekl Rulík.

Příliš konkrétní nebyl ani ohledně svého konce v Mladé Boleslavi. U Bruslařů měl smlouvu ještě na další rok a jejich majitel Jan Plachý se v médiích nebál Rulíkův „přestup“ nazvat plivnutím na Boleslav.

„Nejsem si vědom toho, že bych na Boleslav plivnul. Z mé strany nic takového neproběhlo a s panem Plachým jsem svůj odchod řešil,“ popsal Rulík. „Chápu jeho rozčarování, ale po čtyřech letech jsem už byl v Boleslavi okoukaný. V základní části jsme klesli na jedenácté místo, což byl pro mě zpětně první signál, že přišel čas na změnu. Objevila se možnost jít do Pardubic a já souhlasil,“ dodal Rulík.