Zase chyběl hráč před bránou, řekl pardubický bek Zdráhal

Zdaleka ne poprvé. „Trenéři nás před zápasem nabádali, ať co nejvíc střílíme, že to z gólmana Vítkovic (Miroslava Svobody) vypadává, což se pak potvrdilo,“ líčil na klubovém webu HC Dynamo po třiadvacáté prohře sezony obránce Jan Zdráhal. „Ale zase nám tam chyběl lépe postavený hráč před bránou, abychom puk mohli dorazit a ten gól dát,“ mrzelo borce zvoleného hráčem utkání na domácí straně.

Střeleckých pokusů Pardubičtí na Svobodu vyslali tolik, že by se nikdo nemohl příliš divit, kdyby ho v zápase přinutili ke střídání: 52. Dalších 25 kotoučů letících na vítkovickou branku navíc hosté obětavě zblokovali! Málokdy v technickém zápise u hráčů z Dynama objevíte tak vysoká čísla v kolonce „střely“, jako jsou tato: forvardi Mandát 7, Harju, Tybor a Látal 5 a Kindl 4, zadáci Kolář 7, Zdráhal 6 a Mikuš 4. Ti samozřejmě nebyli jediní, kdo Svobodu alespoň nějakým způsobem ohrozil.

Výsledek? Jeden hodně šťastný gól Mandáta z úhlu na průběžných 1:2 ze 35. minuty a jedna přesilovková dorážka Harjua na 2:4 z 55. minuty. Tybor nedlouho před ní napálil jen spojnici a Dynamo v klání s celkem z Ostravy zahodilo i řadu dalších „loženek“.

„Svoboda měl spoustu zákroků, je to kvalitní gólman. Chytal dobře, ale právě proto jsme potřebovali mít hráče před ním, protože jsme věděli, že první střelu většinou nepustí, ať se to někam odrazí, nebo ne. Chtělo to lepší tlak do brány i střelbu,“ podotkl obránce Zdráhal.

Ještě jedna nehojící se bolístka vedle mizerné koncovky Dynamo s Vítkovicemi srážela: opět soupeři nabídlo vedení a pak se neúspěšně snažilo zvrátit vývoj.

Nelze si představit o moc horší start do bitvy, ve které nutně potřebujete vyhrát, než že poprvé inkasujete už ve 4. minutě a podtrhnete to ve 20. minutě další obdrženou brankou „do šatny“. Přesně to se Pardubicím povedlo.

„V posledních zápasech máme vždy slabý začátek, trvá nám, než se rozjedeme. Většinou už potom pouze doháníme ztrátu,“ posteskl si Zdráhal. „Zprvu jsme byli takoví ustrašení. Báli jsme se, abychom nedostali gól, což se stalo. Ale asi to z nás tím spadlo,“ přemítal bek.

Osmělení Dynama a jeho místy drtivý nápor však vyšuměly.

„Místo toho, abychom sami skórovali, nechali jsme si soupeře ujet a dostali jsme druhý gól,“ popisoval Zdráhal. „V tomhle duchu to pak pokračovalo i ve druhé třetině. Byla velká škoda, že jsme víc nevyužili snížení Honzy Mandáta. Vítkovice následně přidaly třetí branku, chytře to zavřely a čekaly, co uděláme,“ dodal.

K dalšímu utkání pardubičtí hokejisté nastoupí už v pátek. Na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně vyzvou od 17.30 tamější Berany.