Za dokonalými portréty jsou v mobilu stovky špatných fotek, zjistil průzkum

Podle zjištění Honoru totiž až tři čtvrtiny Evropanů kvůli snaze zachytit své blízké na dokonalém portrétu vyfotí podstatně více snímků. Ty nevydařené či nechtěné však ze svých telefonů už poté nesmažou. V jejich paměti tak mají podle květnového průzkumu, který pro čínského mobilního výrobce provedla společnost Censuswide, uloženo v průměru 268 nepotřebných fotografií, které zbytečně zabírají místo pro jiné snímky.

Dvanáct procent z více než deseti tisíc respondentů ve věku 18 až 45 let z Velké Británie, Francie, Německa, Španělska a Itálie má ve svých telefonech uloženo dokonce více než 400 nepovedených portrétních fotografií. Více nepoužitelných snímků mají ve svých mobilech ženy, v průměru jich je 330. V případě můžu je to podle průzkumu o zhruba stovku méně, konkrétně 224 snímků.

Výrazně kritičtější k pořízeným portrétním snímkům je podle průzkumu generace Z, tedy lidé narození od poloviny 90. let minulého století. V jejich telefonech je v průměru 360 nepovedených snímků, zatímco u věkové kategorie 35 až 45 let je to jen 200.

Téměř třetina Evropanů ve věku 18 až 45 let se na základě odpovědí respondentů cítí trapně, pokud člověku, který je fotí, trvá pořízení dokonalého portrétu příliš dlouho. Z průzkumu Honoru mimo jiné vyplývá, že každý pátý Evropan (20 %) je otrávený, pokud fotografické dovednosti jeho blízkých nejsou na úrovni.

Špatné fotografické dovednosti umí udělat zle

Taková dovednost je pro některé Evropany důležitá i třeba při rozhodování se ohledně potenciálního vztahu. Celkem 13 % respondentů totiž přiznalo, že v případě, pokud je dotyčný ve focení dobrý, je větší šance, že s ním začnou chodit. Šest procent respondentů pak kvůli pořízené fotografii přestalo s někým mluvit, pět procent na základě snímku, který se jim nelíbil, dokonce ukončilo vztah a 14 % se ze stejného důvodu s někým pohádalo.

Nicméně téměř třetina (30 %) respondentů uvedla, že se v případě, když je někdo chce vyfotit, cítí výjimečnější, Jenže spousta lidí si není v pozici fotografa vůbec jistá. Téměř polovina Evropanů (46 %) totiž v takové chvíli pociťuje velký tlak na pořízení dobrého snímku, více než třetina (36 %) pak přiznala, že nemá ponětí, jak má dokonalý portrét pořídit. Avšak více než polovina respondentů (59 %) uvedla, že pořízení dobré portrétní fotografie jim přináší radost.

Někteří respondenti (34 %) navíc věří, že dobrá portrétní fotografie může o lidech prozradit i něco více. Téměř polovina účastníků průzkumu (49 %) pak uvedla, že se jí líbí, když fotografie vystihuje něčí osobnost.