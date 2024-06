Musím pilovat techniku, ví Ogrodníková. Běhy při oštěpu? Zrušila bych je

Například?

Musím učesat techniku. Fyzicky mám naděláno dost, ale házecí styl trochu hapruje. Teď si dám jeden dva závody, pak už budu odpočívat a trénovat.

Jste sama sobě trenérkou, potvrzuje se, že vám tento styl sedí?

Asi ano. Myslím, že mám ještě na lepší výkon, to vím od začátku sezony, ale nedaří se mi to prodat. Technika hapruje, jak házím sama, jeden trénink je dobrý, další zase špatný. Musím se naučit pracovat s hlavou, pořád si věřit. To mě učí i zvládat situace, jako byla ta dnešní, kdy jsem až díky třetímu pokusu mohla pokračovat dál.

Co se předtím dělo?

Vymrskala jsem se v rozcvičovacích hodech. Věděla jsem, že už mám jen jednu ránu a musím ji dát. To mě nabilo na další pokusy.

Potěšil vás hod za šedesát metrů?

Ano, ale jak říkám, ještě na sobě musím pracovat, hlavně směrem k Paříži. Teď jsem totiž skoro jen závodila a při tom se technika moc pilovat nedá. Musím si na to vyhradit tak tři týdny. Chci zapracovat i na rozběhu, protože mi ještě dělá problémy házet z vyšší rychlosti.

Finále v Římě bylo dost kvalitní, bronzová medailistka hodila 63,50.

Ani mě to nepřekvapilo, oštěp jde nahoru, dolů, nikdy nevíte, co se bude házet. Holky jsou kvalitní, jsou ve formě, tak se dalo čekat, že hodí daleko. Jedině dobře pro ženský oštěp.

Nikola Ogrodníková v kvalifikaci oštěpařek.

Po kvalifikaci jste říkala, že jste bojovala s hlavou, při finále to bylo lepší?

Trochu ano. I když od rána jsem byla nervózní, nemohla jsem odpoledne usnout, jak mi bušilo srdce, protože jsem věděla, že se blíží moment, kdy můžu prodat, co mám natrénováno. Měla jsem super rozhazování, dobré rozcvičení, jen jsem zaváhala na prvních pokusech, nevím proč. Naštěstí jsem se chytla.

Atmosféra však byla v dobu vašeho snažení přesunuta jinam, ve stejnou chvíli skákal výšku domácí miláček Gianmarco Tamberi.

Je pravda, že jsme byly dost nedoceněné. Ještě nám tam vložili dlouhý běh na deset kilometrů, takže byly mezi pokusy dlouhé pauzy, to také není moc příjemné. Myslím, že běhy by se měly při technických disciplínách zrušit, protože to muselo vadit i výškařům.