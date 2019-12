ONLINE: První proti poslednímu. Sparta přijela k dohrávce do Pardubic

Na Pardubice se lepí další a další potíže, naposledy se třeba řešilo, že se od týmu odpojil asistent trenéra Petr Čáslava. „Od víkendu jsme ho neviděli,“ odpověděl stroze hlavní kouč Radek Bělohlav.

Dynamo ztrácí na předposlední místo už šest bodů, nutno však dodat, že má oproti konkurentům dva zápasy k dobru.

Oba soupeře čeká náročný víkend v podobě dvou utkání ve dvou dnech. Východočeši se pokusí odčinit debakl z Třince 0:7 proti Spartě a v neděli opět před svými diváky v duelu s Brnem. Pražané se v neděli utkají s Olomoucí.



Pardubice - Sparta Sledujte od 15 hodin podrobně online.

„Hrajeme v sobotu i v neděli, ale já to mám rád, když hrajeme dva dny po sobě. Je to, jak to je. Někdy tři zápasy v pěti dnech, jindy dlouho čekáme, je to zajímavé,“ prohlásil sparťanský trenér Uwe Krupp.