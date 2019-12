Dresy na počest vítězů se sparťanům pletly. Šíleně, vzdychl Košťálek

Ještě před zápasem to začalo sympatickým ceremoniálem. Vítězný tým z roku 1990 nastoupil na led, zamával fanouškům a užil si potlesk. Halou zazněla jména všech hráčů: kapitán Jan Reindl, Jaromír Kverka, Jiří Hlinka, Richard Žemlička, Martin Hosták, Leo Gudas nebo Jiří Doležal...

Právě na jejich počest sparťané v neděli proti Olomouci nastoupili ve výročních dresech bez reklam. Velkou radost ovšem přítomným neudělali, domácí prohráli 1:2. Nevyužili ani dlouhou pětiminutovou přesilovou hru po faulu loktem Petra Strapáče do hlavy Lukáše Pecha.

I dalších pět početních výhod vypadalo utrápeně, byť jednu využil obránce Jan Košťálek. „Nekoncentrace, děláme to jinak než na tréninku. Každý do toho chce dát něco svého, pak to stojí za nic. Jsme „hrrr“ místo toho, abychom byli trpěliví,“ mrzelo Pecha.

Pohodě nepřidaly ani dresy, v nichž sparťané nastoupili. Bíločervená kombinace se až příliš podobala té olomoucké červenobílé.

„Pletlo se to šíleně. Kolikrát jsem rozjížděl puk, koukal jsem periferně. A když jsem zvedl hlavu, najednou je to místo spoluhráče olomoucký protihráč a já musel hledat další nahrávku. Za mě to příjemný nebylo,“ povzdechl si Košťálek.

Lídr extraligy prohrál podruhé za sebou, v sobotu padl v posledních Pardubicích 3:4. Dresy ani únavou se ale Pech nebránil. „Mistři prostě tyhle dresy měli. Zrovna to padlo na Olomouc. Kdyby na Vary, Plzeň... Nedá se nic dělat, vymlouvat se na to nemůžeme, kvůli tomu jsme neprohráli,“ zdůraznil.

„Olomouc na tom byla podobně a dala dva góly. My jen jeden, šlo o výkon,“ připomněl Pech. Sám musel ve druhé třetině na chvíli z utkání odstoupit, když od Strapáče dostal loktem do hlavy.

„Smutná událost. Petr (Strapáč) hraje tvrdě, bohužel tam byl Pecháček, ne Jurčina, ten by to dostal na prsa. Po zásluze potrestaný faul. Ale v žádném případě nešlo o naschvál. Znám Petra spoustu let, bylo to v zápalu hry,“ bránil svěřence kouč Zdeněk Moták.

Pech měl jiný názor: „Bylo to úplně zbytečný. Nevidím mu do svědomí, ale už v tunelu (do šaten odcházeli spolu) jsem mu říkal, že to určitě chtěl, že to bylo naschvál.“

Teď extraligu čeká reprezentační přestávka, na led se Sparta vrátí 18.prosince doma proti Plzni.