Sparta je stát ve státě, říká spojka pro Open Air v Drážďanech

Penzionovaný hokejista působil v mateřském Litvínově, ve Spartě a kariéru ukončil v dresu drážďanských Eislöwen, jen Lausitzer Füchse mu v životopise chybí.

Jak vzpomínáte na první Winter Classic v Drážďanech?

Perfektní atmosféra, show pro diváky, neuvěřitelná zábava. A nezapomenutelná záležitost. Každý hokejista by chtěl jednou zažít, jaké to je. My navíc hráli doma, necelých 30 tisíc lidí nás hnalo. Bylo to poprvé v historii, co si někdo ve 2. lize řekl, že udělá Winter Classic. Pak na to Frankfurt oznámil, že budou hrát v září, všichni si ťukali na čela. Zrovna byla vedra. Zápas se musel extra posouvat, protože led nešel umrazit. Rozhodli se pro nesmyslnou akci, pořádat to v létě na stadionu pro 50 tisíc lidí. Což je riziko. Když bude deset tisíc volných míst, vypadá to blbě. U nás bylo vyprodáno relativně rychle. Já sám tehdy potřeboval 80 lístků, dalších 80 lidí se ještě ozvalo, ale už pozdě.

217 zápasů v německé bundeslize odehrál Macholda, v české extralize jich má 272

V čem to bude teď jiné?

Speciální to bude účastí českých týmů. Díky tomu bude podle mě atmosféra ještě lepší, protože Litvínov i Sparta mají parádní fanouškovskou základnu. Čeští příznivci pomůžou vytvořit výjimečnou kulisu. Na sezení už moc míst není, ještě zbývá posledních pár na stání, dají se sehnat přes fanshopy.

Jak se stalo, že jste prostředníkem mezi kluby, které budou hrát?

V Drážďanech jsem působil pět let, za tu dobu jsme si vybudovali přátelství, vztah. Když přišla na řadu tahle akce, požádali mě, abych je nějak podpořil, abych jim pomohl. Vyhověl jsem, dělám to na dobrovolnické bázi, když mám čas.

Jaké vazby máte na Vervu?

Kamil Burda (provozní ředitel) je můj švagr, otec nějaký čas dělal v klubu manažera. Litvínov není žádné velké město, všichni se známe, všichni jsme hráli hokej, můj kluk ho taky hraje za Litvínov.

V sezoně 2017/18 jste hrál naposledy. Proč jste ukončil kariéru?

Kvůli zdravotním problémům. Mám třikrát operované rameno a už mi to neumožňuje hrát hokej vrcholově. Jednou muselo přijít rozhodnutí, kdy bude konec, u někoho to je dřív, u někoho později. Skončit v sedmatřiceti není špatné.

Nebál jste se ve 2. bundeslize o zdraví? Není tvrdá?

Než jsem přišel do Drážďan, hrál jsem osm let nejvyšší ligu, střídal jsem Čechy – Německo. V bundeslize je povoleno 11 cizinců, většinou jsou to Kanaďani. Byl jsem i v týmu, kde byli jen dva Němci z 22 lidí, Kanaďani jsou někde od trenéra až po manažera, zažil jsem i kanadského kustoda, což bylo až přehnané. Tam se hraje relativně tvrdě. I ve 2. bundeslize, kde jsou Kanaďané taky. Ale neřekl bych, že to je drastické. Sport jde dopředu a nikdo nechce vidět velká zranění. Lidi chtějí góly. Že se to občas popere, ano, ale určitě ne nějaké zákeřné zákroky.

Vy jste si dokonce zahrál i za německou reprezentaci.

Ano, protože mám i německý pas. Měl jsem s nimi jet na mistrovství světa. Den před odletem se po osmi týdnech přípravy zjistilo, že za ně nemůžu nastoupit, protože jsem pendloval mezi Českem a Německem. Musel bych tam snad dva roky v kuse hrát. Zjistilo se to náhodou. Rok nato to Němci udělali s jedním Kanaďanem, chtěli jim vzít všechny body, naštěstí nevzali, jinak by vypadli z elitní skupiny.

Dvě sezony jste působil ve Spartě, jaká to byla zkušenost?

Sparta je stát ve státě. Jestli si někdo myslí, že ve svém klubu hraje pod tlakem, měl by jít na Spartu. Tam teprve pozná, co je tlak. Každý zápas je na 110 procent, kam přijede Sparta, tam ji chce každý zmlátit a dát deset gólů. Utkání Spartu bolí, jsou velice vypjatá, což bude platit stále. Takovou nálepku má Sparta, je to klub s vysokým očekáváním.

Komu vlastně budete během drážďanského Open Air fandit?

Od doby, co kluk hraje hokej, fandím jen jemu a jeho týmu. V Drážďanech budu fandit sportu. Když i soupeř udělá pěknou akci, líbí se mi to.

Nebude vám líto, že nejste na place v hokejové výstroji?

Líto mi to přijde, ale čas nezastavím. Nechci prodlužovat něco, co prodloužit nejde. Lidi ode mě byli zvyklí na nějaký výkon, já bych ho nemohl předvádět. A zdraví má člověk jen jedno, to se nedá koupit.

Nebude z vás trenér?

Trenérskou licenci mám, ale zatím si to nedovedu úplně představit. Když vidím svého syna, ty děti bych tam přizabil během chvilky. (smích) Uvidíme do budoucna, nic nechci lámat přes koleno. Ještě doléčuji zranění, chodím na rekvalifikaci. A možná budu dělat pro drážďanský klub, už jsme o tom jednali, ale rozhodnuto ještě nic není.