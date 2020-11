Retro Pastrňák, dobový Voráček. Kluby NHL ukázaly „střelené“ dresy

To tu ještě nebylo! Celá NHL se najednou vrátí do slavných etap klubů. Výrobce dresů Adidas připravil unikátní retrodresy. Jen v trochu jiných barvách.

Vskutku originální řešení, jak na sebe upozornit. Exkluzivní výrobce dresů se podíval do historie na to, jak kluby kdysi dávno oblékaly své hráče. Prošel usazení pruhů, různá zbarvení log i styly, jímž se prezentovaly.

To vše oprášil a usadil do moderního střihu. Vznikly kousky opravdu kontroverzní, nápadité i tvrdě konzervativní. Co na to designéři?

„Působí to na mě velmi nesourodě. Některé dresy se blíží dřívějším originálům, na jiných jsou pouze otočené barvy. Nicméně se inspirují minulostí, ale jsou zasazené do nového stylu. Reakce v zámoří jsou na ně zatím rozporuplné,“ říká Tadeáš Drahorád z agentury Go4Gold, jež připravila kompletní rebranding značek Českého hokeje a nové lví logo národního týmu.

„Některým fanouškům se retro dresy moc líbí, jiní je zatím neberou. Osobně se mi dresy některých klubů zdají dost divoké. Pár mužstev za sebou nemá silnou historii, proto jdou cestou křiklavého dresu,“ míní.

Dejme si několik příkladů.

Pokud se příští rok probojuje do branky Anaheimu Lukáš Dostál, zahraje si za něj s motivem Drahorádovu vkusu nejbližšímu. Na hrudi se tyčí brunátný mocný kačer v gólmanské výstroji. Bílý dres je na rukávech lemovaný dříve používanou růžovou a fialovou barvou.

„Motiv skákajícího gólmana jako mocného kačera není logo na prsou, ale vylézá z boční strany dresu. To je něco, co jsme dosud na dresech v NHL neviděli, respektive se k tomu nikdo neodvážil,“ říká Drahorád.

Server The Athletic opěvuje fialovou-zlatou variaci hokejistů Los Angeles Kings vracející se do roku 1989, kdy tu Wayne Gretzky vyhrál kanadské bodování. Tyhle barvy si hokejisté už v šedesátých letech vypůjčili od basketbalistů LA Lakers.

Působivě a velmi odvážně vypadá i fialový podklad stejnokrojů Arizona Coyotes s důrazem na třetí dres z roku 1999 doplněný motivem prérie a kaktusů. Na alternativní pojetí z přelomu tisíciletí navazuje Buffalo logem šavlí vyvedeným však v současném modrobílém zbarvení.

Naprostým „úletem“ jsou zeleno-červené trikoty New Jersey. Ty oslavují první dresy Devils z éry vstupu do NHL, jen nyní otáčejí barvy na ramenou a na hrudi.

Překvapivě provokativní je Montreal. Canadiens poprvé v historii rotují barvy. Tradiční červenou střídá tmavě modrá, pruh ve středním části dresu bude rudý. Adidasu jako inspirace posloužily úbory ze sezony 1976/77.

„Šokovalo mě to. Montreal si na tradiční dresy vždy dával tak trochu pozor. Třetí sadu využíval jen při Winter Classic a alternativní varianty představil už jen při oslavách sta let klubu, kdy se objevilo pět až šest dresů mapujících jejich historii. Jde o průlom,“ upozorňuje Drahorád.

Colorado s Pavlem Francouzem se představí jako už několikrát se znakem Quebec Nordiques, odkud se klub do sněžného státu přestěhoval. Tentokrát se ovšem v bílém venkovním provedení namísto tradiční sytě modré a červené v logu objeví vínová a blankytně modrá typická pro Avalanche.

„Nahrazení barev Nordiques těmi coloradskými je bizarní. Jsou to dva světy, které se nikdy nepotkaly a neměly by se potkat,“ soudí Drahorád. Nesouhlasí s ním sportovní web The Athletic, jež vyhlásil návrat k designu z roku 1979 za nejzdařilejší dílo z aktuálně vydané série.

Nejvíce nadšení by měli být fanoušci Minnesota Wild. Klub se rozhodl vyzdvihnout odkaz někdejších North Stars (ti přesídlili do Dallasu), a proto obvyklé tmavě zelené odstíny ustoupily světle zelené, žluté a bílé pramenící z roku 1978.

„Je tu návaznost na Dallas, ale odkaz k městu Minnesota. Sázka na nostalgii je vidět a v amerických profesionálních soutěžích funguje,“ hodnotí Drahorád skvělou volbu nejhokejovějšího státu USA.

Toronto Maple Leafs sáhlo po replice z let 1970-71 a původním střídmém logu. Pruhy na rukávech doplnilo šedou barvou použitou již ke stému výročí v roce 2017.

Takové Vegas například pro novou červenou kombinaci šlo do hloubky a připomíná kořeny místního hokeje odkazem na někdejší klub Thunder z IHL a bývalou brankářku Manon Rheaumeovou. Ta byla jedinou ženou, která nastoupila do exhibičního zápasu NHL, když v roce 1992 odehrála jednu třetinu za Tampu.

Pak jsou tu líbivé designy, které budou slušet i českým hvězdám. David Pastrňák se oblékne do fosforově žluté kombinovanou s bílou a černou. Logo Bruins je navíc vyvedeno v reverzních barvách a zmiňuje rok 1988. Sezonu, kdy současný prezident Bostonu Cam Neely řádil na ledě a získal pro klub Stanley Cup.

Z historického oblečení bude mít radost čerstvý vítěz NHL Ondřej Palát. Jeho Tampa Bay se provedením dresů vrátí do roku 2004, kdy klub poprvé ovládl ligu a používal černobílou kombinaci s logem blesku v kruhu. Jen tradiční temnou černou vymění za atraktivní námořnickou modř.

Podařil se i flashback Philadelphie do časů ligových postrachů Lindrose a Leclaira. Jakub Voráček vyjede coby asistent kapitána v oranžovém dresu s černými rameny. Jde sice o pouhé prohození barev, ale u Flyers o novinku.

A kdo zůstal konzervativní?

Radostí budou skákat fandové Pittsburghu a na slavné časy si při pohledu na nové repliky vzpomene i Jaromír Jágr. Tučňák v logu Penguins uvolní prostor někdejšímu prostému křižnému nápisu PITTSBURGH z roku 1997, který připomíná dobu řádění Jágra a Maria Lemieuxe.

To Vítek Vaněček, Jakub Vrána a Michal Kempný přes hlavou přetáhnou trikoty se symbolickým orlem a hvězdami na prsou washingtonských Capitals. Tehdejší modrou však obmění současnou rudou barvou.

U koho se nemění vůbec nic? Přece tam, kde je tradice nejsvatější. V New Yorku. Rangers se sice vracejí k módě takzvané Liberty Lady, avšak jedinou změnou je prodloužená deep blue kombinace na spodní části rukávů. Sousední Islanders se dušují, že jejich retro sahá do sezony 88/89, ale změna tam patrná není.

Dres jako symbol přežití těžkých časů

Reverzní retro dresy se stanou dalším výživným lákadlem pro fanoušky v době, kdy kluby vinou covidu otáčejí každý dolar. Jejich prodej je nespasí, ale stane se výdělkem na přilepšenou. Zároveň v hluchém období o sobě marketingovou cestou dávají vědět, že jsou tady.

„Velmi by mě zajímalo, v jaké míře tento nápad na retro reverse vycházel směrem od NHL, anebo Adidasu. Je to každopádně dobrý marketing a bude zajímavé sledovat, jakým trendem se retro dresy stanou pro NHL. Zda se to bude dít každý rok, půjde jen o zpestření, nebo se vrátí ke konzervativní lince,“ uvažuje Tadeáš Drahorád.

„Retro dresy nejsou v NHL tak častou záležitostí jako v basketbalové NBA, kde týmy mají až pět alternativních sad z různých kolekcí. Tam jsou opravdovým trendem a oblíbenou součástí zápasů,“ dodává.

Retro vlnu v zámořském sportu odstartovala kdysi dávno americká společnost Mitchell & Ness pocházející z Filadelfie a věnující se prodeji retro sportovních dresů. Během devadesátých let odkoupila licenci od profesionálních soutěží na produkci retro merchandise produktů a zpopularizovala poptávku po starých klubových artefaktech právě díky výrobě historických trikotů.

Jako první proslavili takzvanou throwback módu američtí rappeři oblékající se do sportovních retro triček ve svých klipech na hudební stanici MTV. Na základě toho vzniklo obchodní spojení s kluby, jež je hudebníkům dodávaly k propagaci.

Jak je vidět, retro s moderními prvky silně proniká nejen do basketbalu a amerického fotbalu. Tak co tomu říkáte? Který dres je podle vás nejhezčí?