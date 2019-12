A teď utnout sérii Sparty, touží olomoucký útočník Kolouch

Na Litvínov jste vletěli, šli jste si usilovně pro výhru?

V první třetině jsme měli čtyři pět stoprocentních šancí, jen já jsem tam měl dvě tyčky. Kdybychom to trefili, už mohlo být po zápase. To je to, co nás teď zatěžuje, neproměňování šancí. Mohli jsme to v klidu dohrát, takto to bylo drama až do konce, ale naštěstí jsme to zvládli.

Na konci jste si od fanoušků po delší době vyslechli skandování „to je naše Mora“.

Myslím, že i když nám to v minulých zápasech nešlo, fanoušci nás pořád drželi. Možná tam byly i nějaké výkřiky, ale stejně si myslím, že máme skvělé fanoušky, a konečně jsme jim to mohli vrátit. Věřím, že už to nakopneme a budeme doma vyhrávat pravidelně.

Cítíte, že se vaše hra zvedá?

Myslím, že ano. Výsledkově to není ideální, pořád se nám nedaří vyhrát dva tři zápasy v řadě a udělat nějakou šňůru. Myslím, že i ty zápasy, které jsme prohráli, nebyly herně špatné. Sráží nás neproměňování šancí. Snažíme se na tom dělat každý trénink a věřím, že to bude lepší a lepší.

Měli jste v závěru o výhru obavy?

Neřekl bych úplně strach, ale každý věděl, o co hrajeme. Byl to zápas o šest bodů a nějaká nervozita tam asi byla. Ale myslím, že až na nějaké výjimky jsme to zvládli, nakonec jsme to uklidili do prázdné brány a vyhráli jsme.

Před vámi je utkání na ledě rozjeté Sparty (neděle 16.00), to bude asi těžší soupeř.

Extraliga je tak vyrovnaná... Loni jsme tam dvakrát vyhráli a předtím s Vítkovicemi jsme tam vyhráli snad šestkrát v řadě. Věřím tedy, že tam pojedeme pro body. Mají nějaké zraněné klíčové hráče, a jestli se chceme dostat do jiných pater v tabulce, nemůžeme se dívat, jestli hrajeme se Spartou nebo Litvínovem. Musíme sbírat body všude, kde to půjde.

Dá se jejich dlouhá série vítězství brát jako výzva?

Každá série jednou končí a věřím, že my tu jejich ukončíme zrovna v neděli.